Manzanares, con Juventud Taurina: “Aún no he llegado a torear como quiero”

Emotivo acto de Juventud Taurina en el Teatro Liceo con un entregado José María Manzanares que habló desde el corazón; hizo una trayectoria de su carrera, desde la “etapa más bonita” siendo niño y admirando a su padre cuando ya era figura del toreo a su situación actual como referente del toreo. “Mi padre fue claro cuando dije que quería ser torero. Me avisó del sacrificio, de lo que tenía que dejar atrás, y empezó a exigirme muchísimo, ya de torero a torero. Teníamos mucho amor, pero los dos teníamos mucho carácter, y a veces chocábamos, pero todo lo que soy es gracias a él”, recordó.

Se siente “orgulloso” de su trayectoria e hizo balance de sus veinte años. “Ahora me siento bien, aunque he pasado por diferentes etapas emocionales, aunque el aficionado en el tendido a veces no se dé cuenta. Ponerse delante del toro no es solo dar pases, hay que estar muy mentalizado, y eso tiene mucho que ver con lo que el artista vive en ese momento. Los toreros sufrimos mucho, esa es la realidad”.

Recordó la figura de Teodoro Matilla, padre de sus actuales apoderados, y reconoció que le “ayudó muchísimo” para ganar confianza y le dio argumentos para lograr la motivación “que en ese momento necesitaba”. Defendió la soledad porque “eso ayuda a crecer como persona y como torero”, y reconoció que pese a la dureza, es fundamental “estar solo en los momentos difíciles” porque “a uno mismo no te puedes engañar”.

Hizo balance de las dos décadas de trayectoria, recordó los éxitos logrados, pero asegura que “aún hay muchos defectos que corregir”. “Sinceramente, aún no he llegado a torear como quiero, creo que queda mucho bueno por vivir”.

El acto, moderado por el periodista Rubén Amón, resultó un éxito. Acabó con una sonora ovación, con la proyección de un vídeo del periodista José Ribagorda, con las palabras del presidente de Juventud Taurina, Gonzalo Sánchez, y la entrega de un trofeo a Manzanares quién se ganó de nuevo el respeto de los aficionados que fueron fieles a la cita.