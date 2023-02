Losada: "Hubo opciones en la categoría para salir, pero no ha habido acuerdo para ello y ha sido un mercado complicado en Unionistas"

"Te mentiría si te dijera que no quiero jugar más, pero hay cosas que no dependen de mí", ha comentado

Mario Losada, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de si ha tenido opciones de irse en enero, de la delantera, del estado del equipo... y muchos más temas.

Fin al revuelo: "Estamos con ganas del partido del domingo y los compañeros nuevos están intentando captar lo antes posible lo que les pide el míster. Los que ya estábamos queremos que se sientan como en casa para ganar".

Córdoba: "No están en una dinámica tan buena como antes y es un buen momento para meterles mano en casa. Debemos hacernos valer en el Reina, igual que contra el Alcorcón. Hay gente que es peligrosa y marca las diferencias en el equipo".

Reina Sofía, factor clave: "Que se suban al carro como hacen siempre, eso es lo que le digo a la afición. Ha sido un mercado complicado, pero ya estamos solo los que estamos y estando juntos es la manera de conseguirlo".

Mejor o peor plantilla: "Es bastante pronto para eso, pero se verá con el tiempo y los partidos. Los nuevos tendrán oportunidades y ojalá compitamos igual de bien que hasta ahora. Santos está bien físicamente, venía de un viaje bastante largo y se cuida mucho".

Su oportunidad del año: "Te mentiría si te dijera que no quiero jugar más, pero hay cosas que no dependen de mí. Me siento preparado y puedo ayudar en el campo. Se ha ido De Miguel, ha llegado Christian y a ver qué pasa tras acabarse el mercado".

Ha podido salir: "Hubo opciones en la categoría para salir, pero no ha habido acuerdo para ello y ha sido un mercado complicado en el club. Estoy con todas las ganas del mundo y todo queda ahí aparcado ya".

Titular el fin de semana: "No lo sé, no lo sé... eso depende del míster".