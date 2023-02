Jehu y el cambio de esquema en defensa: "Puede variar y tenemos la facilidad de que los jugadores se han adaptado a los sistemas"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación para hablar de la actualidad del club tras el mercado de fichajes.

Cultural B: "Lo afrontamos bien, pero aún hay cuentas pendientes. No me interesa mucho y es un filial de un equipo importante. Creo que veremos el mejor Júpiter. El césped no estará en las mejores condiciones".

Bajas: "No hay, estamos todos salvo Joel".

Joel: "Esperemos que pronto pueda incorporarse. Es un ser humano excepcional".

Fichajes: "No lo descarto, pero no sabemos. No estamos obsesionados".

David Franco: "Es parte del fútbol que pueda haber salidas y siempre se quiere mejorar. Es la esencia de los jugadores y pasa en todos lados".

Marco Tulio: "No tenemos ningún fijo al 100%".

Amaro y Benito: "Es decisión técnica. Hay jugadores que tienen jerarquías, pero tenemos necesidad de conseguir victorias".

Mercado de fichajes: "Ha sido muy bueno y tanto Durán como Miguelito vienen de tener ritmo y es algo importante".

Dos victorias consecutivas: "Cada fin de semana buscamos la victoria y hay que sumar el crecimiento del verde. Queremos una victoria rotunda".

Tres centrales: "Puede variar y tenemos la facilidad de que los jugadores se han adaptado a los sistemas".

Motos: "Le dije muy claro que le necesitaba recuperado y cuando lo viéramos en esa versión tan productiva, seguramente regresaría con nosotros".