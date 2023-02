Casañ y la portería de Unionistas: "Si no lo sabe el jugador, no lo vais a saber vosotros. El míster no se casa con nadie"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa local junto a varios de los nuevos fichajes del club tras el mercado de invierno como Nabil, Fran o Bravo, que han sido arropados por Toni García.

RAÚL CASAÑ

Córdoba: "Se le puede competir, pero nos volvimos con resultado abultado de la primera jornada. Tiene jugadores de mucha calidad a nivel ofensivo. Hay que ganar el partido. Si miras los resultados puedes pensar que es más débil, pero es un equipo más fuerte con los fichajes que ha hecho".

Mercado de invierno: "Sabíamos que había jugadores pendientes de salir o de venir, pero ya hemos vuelto a la normalidad con la gente".

Fichajes: "Tenemos que esperar y no hay prisa por firmar rápido. He vivido todo con tranquilidad".

Beneit: "Hay jugadores que pueden ocupar esa plaza".

Pedraza: "Puede ser titular".

Mantener el bloque: "Es una toma de decisión que se debe hacer poco a poco por parte del entrenador y el cuerpo técnico".

Santos: "Le he visto bien y con muchas ganas. Tiene mucha experiencia y ha jugado en buenos equipos. Viene a sumar".

Portería: "Yo lo tengo claro. Cualquiera lo va a hacer bien. Si no lo sabe el jugador, no lo vais a saber vosotros".

Bajas: "Ramiro y Beneit. Lo de Borja Díaz (no ha entrenado hoy) ha sido por hacer un trabajo de prevención".

TONI GARCÍA

Fichajes: "Vamos a ver el partido para palpar las deficiencias que tenemos realmente. Hay una ficha sénior y otra sub23 en las que hay tres posiciones por completar como delantero, extremo o central".

Casañ: "Ya hemos hablado y analizaremos en base a este partido. No es que solo sea este partido, pero con lo que hay ahora en el paro puede ser en este o dentro de dos. Vamos a potenciar más si cabe al equipo".

Cambio en Primera Federación: "Afectar deportivamente no. Los jugadores piensan por y para el Córdoba. La Federación está molesta con los clubes y los clubes con la Federación. Si desaparece esta bonita competición, desde luego irá en contra de la Federación. Tiene que haber un mayor control y hay equipos que lo están haciendo muy bien, no solo Unionistas. Lo han dicho y han lanzado que se va a volver al antiguo formato, pero no les favorece".

LOS FICHAJES

Fran Rodríguez: "Estoy contento por la llegada, pero el debut fue amargo. Me gusta tirar hacia arriba y antes de ser lateral, yo era extremo. Me gusta tener largo recorrido. Físicamente tuve buenas sensaciones y me encontré bastante bien durante los entrenos. He estado parando en lo que a competir se refiere. Ayudaré a conseguir el objetivo".

Nabil: "Vengo cedido del Rayo Majadahonda, soy un central que le gusta tener el balón, voy bien a la espalda, soy rápido y vengo a dar lo máximo posible. No he visto mucho de Unionistas antes, solo el partido con el Majadahonda. He entrenado con el equipo y es un buen grupo. Me siento bien".

Marcos Bravo: "Darle las gracias a Toni, al míster y a Unionistas por recibirme. Empecé jugando arriba y me he ido adaptando arriba. Puedo desarollar mi fútbol, soy rápido, potente y defensivamente voy fuerte. Es un equipo que me necesita más arriba por lo que he visto".