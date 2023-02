“Es un reconocimiento a un trabajo muy duro”, afirma la salmantina elegida como una de las mejores enfermeras de España

Un proyecto sobre la implantación de la enfermera gestora de casos en Atención Primaria, de Virginia Iglesias Sierra, responsable del Centro de Salud Garrido Sur es uno de los reconocimientos que se han entregado en la segunda edición de los Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería.

Este proyecto, es un estudio que se llevará a cabo en los centros de salud Garrido Sur y Miguel Armijo de la capital charra, en colaboración con la Enfermera Gestora de casos del Hospital de Salamanca y profesoras de la Universidad de Salamanca.

Virginia Iglesias, unas horas después de recibir este reconocimiento, atiende a SALAMANCArtv AL DÍA. Todavía “emocionada” y con ganas de que el proyecto “salga adelante”.

Lo primero, enhorabuena.

Muchas gracias.

¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Es una gran emoción, un reconocimiento a un trabajo muy duro. Estoy muy emocionada, no me lo esperaba, aunque es cierto que éramos dos finalistas, pero es algo que no te esperas, entonces pues más emocionante si cabe.

¿Es un proyecto en el que ha invertido mucho tiempo, verdad?

Efectivamente, es un trabajo que no solo requiere invertir tiempo ahora para poder llevarlo a cabo, sino también en el diseñarlo, hacerlo y en encontrar a que colaboren. Las personas para poderlo llevar a cabo. Entonces es un trabajo previo y un trabajo posterior.

¿Cómo ha sido todo ese proceso?

Desde hace más de uno año surgió, cuando detecté necesidades en la consulta diaria en la que los pacientes pluripatológicos crónicos son los que mayor acompañamiento necesitan en el sistema sanitario, y necesitan muchos más cuidados que quizás otro tipo de población, y a eso ya se junta también que son personas mayores. Sus cuidadores también generalmente son personas mayores, y necesitan quizás, estar más pendientes de ellos sobre todo cuando se produce un alta hospitalaria, que es un poco donde va enfocado el proyecto.

El implantar esta figura de la enfermera gestora de casos, es el desarrollo de estar estudiando durante todo este tiempo la situación, cómo se trabaja en otras comunidades, qué protocolos se siguen, a qué pacientes está orientado… Ahora mismo el proyecto es piloto y no podemos abarcar a todos los posibles pacientes que podrían ser subsidiarios de la enfermera gestora de casos.

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora es necesaria financiación y adquirir materiales que necesitamos, luego la colaboración de diferentes profesionales. Se ha hecho una revisión sistemática de toda la información que hay sobre la enfermera gestora de casos, bien sea a nivel mundial (porque cierto que en otros países está figura de enfermería lleva muchos más años y en España menos(, pero es cierto que se ha hecho esa revisión para ver qué es lo que realmente hace falta para llevarla a cabo de la mejor manera posible.

Una vez se implante, ¿cómo va a beneficiar a los pacientes?

Va a influenciar en que esas personas van a tener una continuidad asistencial desde que el paciente recibe el alta hospitalaria y va a su casa, y poderle dar todos los cuidados que necesite, toda la gestión de sus posibles citas con su unidad funcional, es decir, con su médico, su enfermera, gestión de los cuidados sociosanitarios que necesite, de estar pendiente y tener a disposición un teléfono para gestionar citas a nivel de pruebas, tener presente a ese cuidador …

¿A quién le dedicas este premio?

Se lo dedico a mi equipo investigador, que principalmente son las que me han ayudado y me ayudan a llevar a cabo todo este proyecto; y también a mis hijos y a mi marido, por el tiempo que he invertido, porque cuando uno quiere llevar a cabo un proyecto de este tiempo, “le robas” a ellos parte de su tiempo.

Pretendo pilotarlo y que realmente validar que esa figura es necesaria en este momento, en la atención primaria, porque realmente somos el último eslabón pero para mí el más necesario, porque somos el contacto de entrada del paciente.