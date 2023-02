Todas las novedades de la Tarjeta Activa Salamanca: así puedes conseguirla

Con el objetivo de apoyar al negocio local e incentivar sus ventas, a raíz de la crisis por la pandemia del Covid-19, a finales de 2020 nació la Tarjeta Activa Salamanca. De la mano de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio y Mercados se puso en marcha una herramienta para impulsar las ventas en comercios, restaurantes, gimnasios, librerías… a través de una plataforma virtual con la que se pretendía dinamizar estos sectores y lograr fidelizar a los clientes mediante un programa de recompensas.

El año 2022 ha cerrado con 754 establecimientos adheridos y con 21 entidades de canje. Actualmente, la Tarjeta Activa cuenta con 55.256 usuarios, de la capital salmantina y también de localidades del alfoz; de ellos, han realizado algún tipo de gasto 46.433 usuarios.

NOVEDADES

La Tarjeta Activa se mantiene en este 2023, pero con nuevas condiciones, que ha provocado que se haya tenido que empezar de cero en lo que a establecimientos adheridos se refiere. De momento, se han sumado más de un centenar de establecimientos -118 a fecha de 6 de febrero-, una cifra que varía cada día al alza con las nuevas incorporaciones para las que no hay, en principio, límite de tiempo. De momento, la entrada al programa es lenta, pero constante, quizás a la espera de comprobar cómo resulta la iniciativa con los cambios introducidos.

La Tarjeta Activa mantiene la gratificación del 6% del total gastado por el usuario al realizar sus compras en los establecimientos adheridos a la aplicación, incluyéndose ahora una limitación individual de acumulación de saldo mensual de 30 euros. Ese saldo de euros generado como gratificación en los establecimientos podrá utilizarse para abonar servicios municipales o parte de una futura compra en cualquier establecimiento comercial de la ciudad adherido al programa, aceptando las condiciones establecidas, incluyendo la obligatoriedad a todos los establecimientos participantes de generar y canjear ‘euros municipio’.

También ahora hay ese importe mensual máximo a canjear por usuario de 30 euros al mes, además los ‘euros municipio’ canjeados deberán ser el equivalente al 20% del valor de la compra efectuada. De esta manera, si se gasta el saldo acumulado en servicios municipales, los asume íntegramente la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, pero si se canjean en los establecimientos, de ese 20% que se aplica sobre la venta, el 10% lo asume el comercio y el 10% el Ayuntamiento.

Además tienen que cumplir una serie de requisitos para realizar la liquidación posterior. En este sentido, deberán comprometerse a subir a la aplicación la factura simplificada de cada operación en un periodo no superior a 7 días. En caso de tener dificultades para realizarlo, se podrán enviar las facturas de manera física a Promoción Económica de Salamanca con carácter mensual.

El saldo de ‘euros municipio’ generado como gratificación en los establecimientos y posteriormente utilizado por los ciudadanos para sus compras en el comercio local, será abonado por el Ayuntamiento a cada negocio con una periodicidad mensual, previa validación de la operación por parte del personal municipal que comprobará a través de la factura simplificada la veracidad de dicha compra.

En definitiva, un cambio en las condiciones por el que en este primer mes está costando incorporarse a los establecimientos, que lo hacen, pero lentamente; lo mismo ocurrió cuando se comenzó esta iniciativa en 2020, les costaba entrar, pero al final se unieron casi 800. Por eso, desde la Concejalía de Promoción Económica y Comercio se espera que con la modificación que se ha hecho vuelva a tener éxito. “Creemos que tiene un potencial tremendo, que ha generado muchísimas ventas, que de no haber existido difícilmente se habrían llevado a cabo, pero debemos hacerla sostenible”, afirma el concejal Juan José Sánchez.

“Los principios siempre cuestan”

“Ha sido un revulsivo impresionante para el comercio, ha sido vital y en un momento dado fue el mantenimiento para que algunos negocios no cerraran; lo que se ha logrado hay que seguir potenciándolo”. Así lo asegura Juan José Sánchez, que considera que hay que mantener la iniciativa en 2023, eso sí, con unos cambios que “al principio siempre cuestan; nos costó introducirla en el comercio muchísimo, pero cuando ven que funcionan, ya van entrando”, pero “ahora, algo tienen que aportar”.

Sánchez recuerda que desde octubre de 2020 y hasta diciembre de 2022 el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto de su bolsillo 5,3 millones de euros, pero se ha conseguido que se genere un movimiento de ventas de 57 millones. “El efecto multiplicador ha sido impresionante, no solo en el sector comercio, también en gimnasios, restauración… en diferentes ámbitos”.

“Son cifras astronómicas, se ha disparado, hay 55.000 usuarios” y “mantener ese chorro de dinero es imposible para la Administración, de ahí que hayamos tenido, junto a las asociaciones de comercio, que llegar a un acuerdo”, afirma. Una aplicación, “sobre todo en una ciudad como Salamanca, que es muchas veces reacia a las novedades, ponerla en boca de todos y que muchísima gente esté funcionando con ella, pues hay que mantenerla, pero tiene que ser sostenible y para ello se ha acordado eso”, apunta en referencia a la aportación que tienen que asumir ahora los negocios adheridos.

La Tarjeta Activa “ha superado todas las expectativas que teníamos inicialmente con creces”, afirma tajante Juan José Sánchez. Reconoce que al principio “costó que entraran los comercios, tuvimos que ir casi uno por uno explicando que era buena iniciativa, se fueron incorporando y a base de meter incentivos de bonos y campañas, pues ha sido todo un éxito. Y no queremos que pare, otra cosa es que podamos sostener esa aplicación”.

Ahora cree que va a ocurrir lo mismo para que los establecimientos se vayan sumando. “Va a ser cuestión entre asociaciones de comercio y Ayuntamiento de ir haciendo esa labor pedagógica, como hicimos al principio, para que los comercios vayan viendo que realmente es un beneficio para ellos. Al final, es lo que se busca, que ellos tengan un beneficio y puedan ir tirando”. Además desde el Ayuntamiento se va a seguir mejorando la aplicación para que “el usuario siga teniendo esa inquietud e iniciativa para seguir comprando en los comercios que estén” y se volverán “a sacar de vez en cuando campañas del estilo a las que se han realizado estos años; lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer”.

Sánchez insiste en que lo que se pretende es “ayudar a los establecimientos”, por lo que “cuantos más haya, mejor”. Además, aclara, que “no es tanto lo que tienen que aportar” con las nuevas condiciones, porque no hay que olvidar que “para canjear, el cliente tiene que comprar”. Los comercios “tienen beneficio, porque no dejan de estar en ese círculo de establecimientos que la gente dice que para darlo en una gran superficie, me lo compro aquí, porque veo un beneficio, y al final van a seguir comprando en esos establecimientos”.

Los principios “siempre cuestan, pero tengo la esperanza de que se vayan incorporando según vayan viendo los beneficios”, porque “ha sido un revulsivo total e histórico en Salamanca, esto no se ha hecho en Salamanca en la vida”, señala Sánchez, que afirma estar “orgulloso de haber podido echar una mano a este sector”.

Cómo conseguirla

Para el usuario, tener la Tarjeta Activa Salamanca es muy fácil. Se puede conseguir de dos maneras: bien solicitando una tarjeta física en la web empresasyemprendedores.aytosalamanca.es o en los establecimientos asociados al programa, o bien descargando la aplicación en Google Play o App Store.

Una vez dados de alta, cada vez que se utilice la tarjeta o aplicación en los establecimientos asociados se acumula un 6% de lo gastado en saldo euros ‘activa’, que podrán canjearse por servicios municipales, como, por ejemplo, bonos para la piscina, reserva de espacios deportivos, el autobús, la zona O.R.A, entradas para el teatro, visitas a monumentos, o en cualquier establecimiento asociado.

Desde el móvil u ordenador se puede comprobar la actividad, el saldo acumulado, las promociones especiales, premios, establecimientos y servicios asociados… Para las personas que no tienen la aplicación y se identifican con una tarjeta física o con su DNI para participar en el programa, la consulta del saldo puede ser facilitada por el establecimiento, por la oficina de Promoción Económica o a través de un SMS mensual enviado desde la aplicación. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios, hasta el momento, han utilizado la aplicación.