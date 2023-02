Respaldo unánime del Ayuntamiento de Peñaranda a la creación de un Agente Tutor para el entorno escolar

El Ayuntamiento de Peñaranda ha dado su respaldo total a la creación de la figura de un Agente Tutor, algo que ha quedado patente en el acuerdo que la Corporación ha mostrado durante la celebración de un Pleno Ordinario que ha tenido lugar en la noche de este jueves.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, “ha sido la misma Policía Local y los centros escolares los que nos trasladaban el planteamiento de poder crear esta figura, algo que nos ha parecido una muy buena idea desde el primer momento” desgranando que esta nueva figura “siempre será un agente policial con formación específica a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, centrado en la resolución de conflictos y problemas especialmente en los entornos escolares. De esta forma, cualquier situación que se presente en ellos puede ser solucionado por este policía, algo que no invade competencias” tareas que, por ejemplo, abarcaran “problemáticas detectadas en vía pública, establecimientos y tecnologías de la información y la comunicación que en el ámbito escolar. Además realizaran Intervenciones junto a otras entidades u organismos como el seguimiento de situaciones con menores problemáticos, resolución de conflictos a través de la mediación, vigilancia del ausentismo escolar, vigilar entornos de centros educativos, coordinación con el profesorado, prevenir hechos delictivos, colaborar en la resolución de conflictos privados con menores, siempre de manera preventiva, vigilancia de sustancias toxicas en el entorno de los centros escolares o el consumo y venta de bebidas alcohólicas a menores, entre otras”.

La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos del Consistorio, quedando previsto para el próximo Pleno la presentación de toda la documentación y normativa que regirá todas las acciones que desarrollen los agentes designados para llevar a cabo esta nueva tarea.

Mas allá de esta cuestión, la sesión contaba con el debate de una Moción de urgencia presentada por el Grupo municipal del PSOE, para instar a la Junta a poner en marcha una bonificación para los usuarios de las líneas regulares de autobús que, en el caso de la ciudad, comunican con Salamanca, Ávila o Madrid.

Sobre esta cuestión, Fran Díaz, concejal y portavoz socialista, explicaba que “son muchos los peñarandinos que acuden a la estación de tren o de autobuses para trasladarse a su destino de trabajo o estudio. Esto ha generado, en el contexto de la puesta en marcha de ayudas por parte del Gobierno de España al transporte, situaciones discriminatorias entre las personas que viajan en líneas de autobús de titularidad estatal, gratuitas durante todo el 2023 y quienes viajan en líneas cuya explotación depende de la Junta de Castilla y León, lo que implica que el tren sea gratuito para viajar a Salamanca, Ávila y Madrid y alguna línea de autobús de la empresa Avanza, pero no para el resto de líneas y viajes de titularidad autonómica. Por ello ha sido un grupo de usuarios los que nos han hecho llegar a este Ayuntamiento su malestar por la situación y esta discriminación”.

Una queja, por la que esta Moción insta a la Junta de Castilla y León a “asumir el coste total de los viajes que realizan los viajeros frecuentes en las líneas de competencia autonómica durante el año 2023 de forma similar a lo que ocurre en las líneas de tren o autobús de titularidad de la Administración General del Estado, evitando discriminaciones entre viajeros y ayudando económicamente a quienes utilizan estos medios de transporte públicos y sostenibles para trabajar o estudiar”.

El documento ha contado con el apoyo en la urgencia y la petición de Peñaranda en Común y Ciudadanos, quienes han destacado su acuerdo en el fondo de la Moción, señalando la necesidad de ampliar servicios en el medio rural mas allá de esta bonificación, mientras que el Partido Popular se ha abstenido, explicando que “siempre estaremos a favor del beneficio de los vecinos. Pero no podemos hacerlo a favor de la urgencia ya que hay que ser coherentes con lo que dicen ya que hace dos años nuestro grupo pedía que se aumentaba la bonificación municipal al transporte del estudiante y no quisieron, ahora parece que para pedir a la Junta si les interesa, creo que no es coherente”.

Mas allá de estas cuestiones, el Pleno ofrecía diferentes daciones de cuentas y decretos, puntos que no han contado con intervenciones, anunciándose, en el turno de ruegos y preguntas, la inminente presentación del proyecto de Presupuestos 2023, algo que podría hacerse realidad en las próximas semanas.