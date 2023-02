Los comerciantes salmantinos hablan sobre Activa Salamanca

José Luis Redondo/ Gimnasio Santa Mónica

“La gente se beneficiaba, pero nosotros también; Activa Salamanca ha sido una ayuda grandísima para volver a como estaba antes del covid”

“Al principio no le dimos importancia, pero en poco tiempo descubrí que era todo lo contrario. Nos ha venido fenomenal, nos ha ayudado a volver a como estábamos antes del covid”. Así se pronuncia José Luis Redondo, del Gimnasio Santa Mónica, sobre Activa Salamanca.

Explica que empezó a hacer Activa cuando sumaron a los gimnasios a la iniciativa y que durante los meses de junio, julio y agosto, que “son malos, disponía de más tiempo libre, por lo que pude dedicar más tiempo en informar a los clientes sobre Activa Salamanca y ofrecerles lo del 3X2 y cuando ves que haces uno tras otro… ha sido una pasada”.

Los padres y madres que traen a sus hijos a este gimnasio salmantino “casi siempre que pagaban canjeaban, pero sobre todo el 3x2 al gimnasio le ha beneficiado “muchísimo”, señala Redondo, que recuerda que tuvieron que cerrar su negocio en los peores momentos de la pandemia y seguían con los mismos gastos.

“Activa Salamanca animó a coger cuotas largas, de tres meses. La gente se beneficiaba -le salía un mes gratis- pero nosotros también, porque con el 3x2 el Ayuntamiento me pagaba la cuota que los clientes se ahorraban, con lo cual para nosotros ha sido algo muy muy bueno, a los gimnasios nos ha beneficiado muchísimo, ha sido una ayuda grandísima para la recuperación”, afirma.

Por eso dice que no entiende que “ahora con las nuevas condiciones de Activa Salamanca, se hayan apuntado tan pocos. Respeto, pero tengo que seguir como mínimo por respeto hacia ellos, nos han ayudado tanto que, aunque tenga que perder 100 euros al mes”. Además si los clientes “solo pueden canjear el 20% de lo que gastan, aportar el 10% es muy poco dinero; creo que 15 euros en unas cantidades tan grandes de negocio no tiene que repercutir”, añade.

Ni entiende que se “estén echando atrás” y que la gente hable “menos de Activa Salamanca; los padres sí, pero los estudiantes no, porque ya no se ven beneficiados por lo del mes, parece que les interesa 40 euros y no que de una cuota de 40 euros le ingresen 2,40”.

Victoria Sáez/ Eurocalzados Pedro Sáez

“La gente ha vuelto otra vez a comprar en el comercio de proximidad, pero con las nuevas condiciones no se sabe cómo va a funcionar”

“Ha tenido un impacto muy positivo en nuestra tienda y también en el comercio de proximidad. Activa Salamanca ha hecho que la gente vuelva otra vez a comprar en los establecimientos físicos y eso nos ha ayudado a aumentar ventas y conseguir fidelizar nuevos clientes, que seguramente sin haber existido esta iniciativa no hubieran realizado sus compras en tiendas, sino por internet”, afirma Victoria Sáez, de Eurocalzados Pedro Sáez, que se adhirió a Activa Salamanca en noviembre de 2020.

Desde este enero las condiciones han cambiado y eso lo nota. “Los clientes vienen menos, quizás porque se decía que iba a finalizar en diciembre”, además “está ocurriendo igual que al inicio, los comerciantes hacíamos publicidad, porque la gente era desconocedora y muchos comercios al principio no se apuntaban; cuando vieron que funcionaba, entraron”.

Cuando el Ayuntamiento planteó las nuevas condiciones, Eurocalzados hizo cuentas. “Miramos lo que nos supondría aportar el 50% del canje de los ‘euros municipio’. Era un 10% al cliente, algo que nosotros ya aplicamos en nuestro carnet de cliente, entonces optamos por seguir con Activa, pero damos a elegir entre canjear o tener nuestro descuento”, comenta Victoria Sáez.

Para ella, “lo ideal sería no tener que aportar, pero haciendo números y pensando cómo ha funcionado y que los clientes han vuelto a las tiendas físicas, casi es mejor aportar un poco para que la gente siga viniendo a comprarme a mí y no por internet o en las grandes superficies”. En definitiva, “nos ha dejado muy buen sabor de boca y hemos decidido continuar”.

“Entiendo que para el Ayuntamiento tiene que haber sido mucho desembolso de dinero, que a lo mejor no se esperaba, porque el importe en ventas ha ido exponencialmente creciendo”. Ha compensado a clientes y comercios, pero “ahora el comercio no sabe si le va a beneficiar o al final va a perder dinero” y “tampoco es tan atractivo para cliente como antes”.

“De momento, a probar cómo funciona. Entre que desaparezca y continúe de esta manera, yo prefiero que continúe”, señala, e insiste en que “se necesita seguir haciendo publicidad para que se sumen más comercios y los clientes sepan que Activa Salamanca continúa”.

José Armario/ Enforma Deportes

“Es una iniciativa buena que hay que mantener, pero quizás hubiera sido más acertado ser un poco más restrictivos al principio y mantenerlo así”

Enforma Deportes es uno de los establecimientos que está prácticamente desde el principio en Activa Salamanca. “Nos adherimos en noviembre o diciembre”, comenta José Armario, el responsable de esta tienda dedicada a ropa y calzado deportivo. Para su negocio “ha supuesto un incentivo en las ventas y que también muchos clientes, que no venían, lo hayan hecho, además de fidelizar a los que teníamos; por lo tanto, ha sido positivo”.

Considera que es una buena iniciativa para potenciar el pequeño comercio, pero “creo que se debería haber hecho de una manera un poco más controlada; ha sido un poco demasiado permisivo”. En este sentido, explica que considera que hubiera sido mejor que “la gente no hubiera podido canjear tanto para que no subiera tanto como lo ha hecho la factura (del Ayuntamiento) y así haberlo alargado más en el tiempo. Creo que ha sido demasiado generoso con el cliente, aunque también eso ha sido positivo porque ha ayudado”.

Sobre las nuevas condiciones, considera que “ha sido un cambio muy radical, de que valía todo a que no valga nada. El pequeño comercio, los márgenes en los que nos movemos con las tiendas online y grandes cadenas o superficies, no puede renunciar a ello, pero me parece que ha sido pasar de algo muy bueno a ser algo muy restrictivo y además penalizar nuestro margen, que ya de por sí está muy tocado”. Por eso, "igual hubiera sido más acertado ser un poco más restrictivos al principio para alargarlo de esa forma más en el tiempo”, es decir, como un término medio entre lo de antes y lo de ahora.

Sin embargo, “seguimos, hemos apostado por ello y creo que irá sumándose gente. Ahora al coincidir con las rebajas y los márgenes al ser menores, muchos no se adhieren, pero lo harán cuando terminen las rebajas”. También, añade, que hay que esperar a ver qué pasa con los clientes, que “tienen menos posibilidades de canje”. Es una iniciativa “buena, que hay que mantener”, pero “no sé cómo va responder la gente ahora, se verá, porque lleva poco tiempo funcionando”.