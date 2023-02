La nueva vida de Motos en el Salamanca UDS: "Si me vuelvo a romper, que Dios no lo quiera, seguiría intentándolo"

Manu Motos, jugador del filial del Salamanca UDS, ha vuelto a sentirse futbolista después de haber superado una larga lesión de rodilla. Además, su regreso a los terrenos de juego ha sido por todo lo alto al marcar en varios partidos y ya sueña con subir al primer equipo blanquinegro.

Vuelta al fútbol: "Las sensaciones son de alegría y de estar de vuelta, que es lo que deseaba después de nueve meses de espera. Voy cogiendo minutos y marcando goles. Estoy mejor que nunca".

Nueva vida: "Nunca he pensado en dejarlo porque es mi sueño, pero sí que he empezado una nueva vida porque la lesión me la ha cambiado por completo. Si me vuelvo a romper, que Dios no lo quiera, seguiría intentándolo".

Marcar: "No es solo cosa mía y el equipo ayuda mucho. Me lo ponen muy fácil los compañeros y todo llega".

El mejor momento del regreso: "Con lo que me quedo es con el primer gol. Es un momento de alegría que hacía nueve meses que no sentía y no se me olvidará en mucho tiempo".

La soledad de la lesión: "Veía a todos mis compañeros divertirse y yo estaba fuera del grupo. Tener la certeza de entrar al vestuario, ponerme las botas e ir con ellos es algo que me da mucha alegría y una de las mejores sensaciones que hay en la vida".

Dejar el primer equipo por ahora: "No fue un golpe porque hay que ponerse en la piel del club y de Jehu. Es normal que quieran verme jugando con el filial antes de nada y ya te dije que iba a seguir trabajando para que se diesen los resultados".

Jehu y Dueñas: "No he hablado con ellos de momento y no me han dicho que suba a entrenar, pero pienso en el filial y en el día a día".

Subir al primer equipo: "Uno de mis sueños es debutar con el primer equipo del Salamanca en el Helmántico. Quiero ayudar en lo que pueda y estoy a disposición para dejarme el alma".