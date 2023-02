Garrido, el barrio más poblado de Salamanca. “Nuestra esencia es el sentimiento de pertenencia”

La Asociación de Vecinos Multicultural Garrido Contigo comenzó su andadura en el año 2016 alrededor de la Plaza de Barcelona, uno de los puntos más conocidos del barrio de Garrido. “Nació como una reivindicación para volver a tener ese espacio como creíamos que deberían tenerlo los vecinos, propietarios y negocios del barrio”, explican Gabriel Rufo Rodríguez y Mario Chapado, presidente y tesorero de la asociación. “Desde ese año siguió esta inercia de actividades y de reivindicaciones de los vecinos y que ha ido variando y también han ido expandiéndose. Es un barrio muy grande y hay muchos vecinos, hemos ido haciendo todo lo posible para atender a las reivindicaciones de todos ellos”.

La pandemia puso en pausa la actividad, y aunque ahora se está retomando, “queremos escuchar a los vecinos y que nos hagan llegar sus inquietudes y reivindicaciones. Consideramos que los niños y las niñas del barrio también tenemos que trabajar con ellos y con ellas y por ellos y ellas. Apostamos por la escuela, un proyecto que sigue con nosotros. También apostamos mucho por la cultura y el arte de los vecinos, tanto en espacios cerrados como abiertos”.

Abarcamos proyectos y actividades para todas las edades. “Queremos dinamizar el barrio, trabajar con y por los vecinos”. Por eso, “seguimos pidiendo el autobús que llegue desde el centro de Garrido al centro de Salud”.

Las zonas de actuación de Garrido Norte y Sur, que incluyen los barrios de Garrido Norte, Chinchibarra, Estación, Glorieta-Ciudad Jardín, Garrido Sur, Salesas y Labradores, tienen 39.561 habitantes. Es la zona más poblada de Salamanca, pero también la que más población ha perdido en la última década. Además, es uno de los barrios más envejecidos. Desde la asociación, “lo podemos atribuir un poco al estado del parque de viviendas y del barrio, antoja poco a una pareja joven o a gente joven a que inviertan en un piso en el que hace falta una reforma, eso ya los lleva a gastar más dinero, son viviendas y edificios más antiguos y no invita a la inversión”. También lo atribuyen al alquiler, que tiene unos precios que “no invita a dedicar que la mitad de tu sueldo vaya a casa”.

Para que la población apostase por Garrido “hemos reclamado muchas cosas”. Explican que “llevamos pidiendo más aparcamiento en el barrio, como en MercaSalamanca, zona cerrada y de terreno público. También hemos pedido pistas deportivas en la zona de detrás del Vialia, antiguo aparcamiento de la estación de tren. Además, la Casa de la Juventud necesita una rehabilitación, y hemos pedido que la parte de detrás se convierta en huertos urbanos”.

Destacan que en el barrio tampoco hay trabajo y si no hay trabajo, no hay vivienda y no hay algo para que la gente se quede aquí, se marchan. En este sentido, “consideramos que el barrio es un campo de prueba, un escenario perfecto para que gente que está estudiando pueda intentar desarrollar sus propios proyectos y creemos que el barrio nos permite eso, unir y que venga gente".

En lo que respecta a los conflictos que pueden existir en el barrio, “quizás influye en que la gente no venga, y que la que es de Garrido se vaya. Si vives aquí y conoces el barrio, no tienes esa percepción”. Por ello, la asociación también trabaja. “Queremos dejar claro que la asociación ha trabajado en la labor de intentar mejorar los espacios, llevando actividades y consiguiendo que se generen otras dinámicas. Si había mala fama se ha intentado corregir”, añaden.

Por ello, tienen claro cuál es la esencia de Garrido, sin diferenciar norte o sur. “El sentimiento de pertenencia, para los que hemos vivido aquí toda la vida y hemos crecido aquí, y hacemos la vida aquí en el barrio. Lo especial de este barrio es eso, el sentimiento de ser de Garrido. Una historia común, que comparte un origen y muchas personas con ese origen comparten unas mismas reivindicaciones, y ese sentimiento el barrio lo ha seguido heredando”, concluyen.