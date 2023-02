Decenas de agricultores y ganaderos participan en la jornada informativa ofrecida por Asaja

Decenas de agricultores se han dado cita este jueves en el Teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural para asistir a la jornada informativa que Asaja Salamanca ha ofrecido en Peñaranda, en el marco de la gran campaña informativa que la organización esta llevando a cabo por toda la provincia.

Una cita que ha contado con la presencia de Juan Luis Delgado Egido, presidente de Asaja Salamanca y vicepresidente nacional y Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León.

Durante un encuentro con los medios, Juan Luis ha explicado que esta jornada “pretende informar sobre esta nueva Pac tan agresiva y tan difícil de comprender y digerir. Es algo que no cuenta con el aval de las organizaciones agrarias pero tenemos que explicársela a todos y que cuando vengan por las oficinas a tramitarla, que es algo obligado, no se se quede nada en el camino y reciban penalizaciones por ello” punto al que se añaden el detallado sobre la nueva cotización del sector y las elecciones a la representatividad de Castilla y León, de las que aseguraba que “quizás la calle no lo vea o valore mucho pero este tipo de escrutinios, pero son muy importantes para poder crear mesas de dialogo y negociación legalmente constituidas a través de las que representar al sector”.

Donaciano Dujo detallaba que “el 12 de febrero están convocados a las urnas en Castilla y León cerca de 39.000 agricultores y ganaderos, que podrán votar en las 570 mesas electorales establecidas. En salamanca esta convocados 5.392 agricultores y ganadores, quienes podrán votar en 57 mesas distribuidas por la provincia, mientras que hasta el 6 de febrero se puede votar en las delegaciones de la Junta” a lo que añadía que su intención es “defender la agricultura ante todo y todos, desde sus Ayuntamientos y hasta en Europa. Por eso es tan importante que ejerzan el voto. Asaja es la única organización que tiene representación en las 9 provincias de la comunidad y cuenta con oficina en Bruselas, siendo mayoritaria tanto a nivel autonómico como nacional”.

Dujo también realizaba una dura critica a las políticas autonómicas y nacionales en el campo, destacando la importante necesidad de llevar a cabo cambios en ellas, sobre todo en lo concerniente a la mejora de embalses y regadíos, ayudas al sector y un cambio urgente en la política que se esta desarrollando en torno al lobo, del que asegura “es el gran problema de los ganaderos en Castilla y León.

Las jornadas informativas continuaran esta tarde en la comarca, con una nueva cita que tendrá lugar a las 18 horas en Alaraz