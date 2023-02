Toni García: "Seguro que a la plantilla le falta algo, pero haremos fichajes y pueden ser un delantero, un defensa o un extremo..."

Toni García, director deportivo de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar por primera vez tras cerrarse el mercado de fichajes después de varios movimientos sorprendentes en el club.

Balance: "La valoración es que todo pasa muy rápido en el fútbol. Piensas que no habrá muchos movimientos y luego hemos contado con mercado positivo".

Su mercado más complicado: "Sin duda. Sabíamos que en las últimas semanas habría movimientos y que nosotros tendríamos que ir a él, pero no esperábamos lo que ha pasado".

Salidas: "Estoy sorprendido y agradecido. Es un motivo de satisfacción para Antonio Paz y para mí. Es un halago que vengan equipos de Segunda División de España o de la Primera de Portugal a por jugadores y se han querido meterse en operaciones".

En el centro de la diana: "Entra dentro de lo normal si te quieres dedicar a esto y sé lo que hay. Es un mes a colmillo retorcido y todos los movimientos son negociaciones complicados o violentos en algunos casos. Ahora toca darle tiempo a los tuyos".

Las críticas: "No leo ni escucho nada. Es la mejor medicina para un director deportivo o un jugador de fútbol con el tema de las redes sociales o los medios. Hay que hacer un buen filtro y hace tiempo que decidí no ver nada para bien o mal. Es lícito que te puedan criticar".

Cree que se es injusto con su trabajo: "No tengo ningún tipo de problema y la gente que te quiere sabe lo que eres, pero le duelen ciertas cosas. Mis amigos o la familia no me juzgan, aunque sí pasa en el tema profesional".

De Miguel y los otros traspasos: "No puedo decir cifras por la confidencialidad y en el momento que haya una asamblea, Miguel Ampuero dirá datos. ¿200.000 euros? No lo sé".

Peor plantilla o no: "Creo que Antonio Paz y yo nos hemos movido en un mercado muy jodido. El que está con ganas de salir no lo hace por temor a cambiar y le crea dudas a los jugadores".

Qué le falta al equipo: "Seguramente le falta algo, seguro... pero a todo no podemos llegar. O te tapas arriba o te tapas abajo. Creo que es mejor que nos lo guardemos el míster y yo. Tenemos fichas libres. Haremos fichajes y pueden ser un delantero, un defensa o un extremo... pero debo sentarme con Raúl".

Renovación o salida: "Ha acabado el mercado hace nada y ya iremos paso a paso, ahora toca dejar que el equipo se asiente y todos vayamos de la mano. Lo mío siempre ha sido silencioso, sin nada de ruido y si tengo que renovar, renovaré; si me tengo que ir, me iré. Nadie es eterno en un club".