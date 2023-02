Pues me voy a Bosthwana, total…

Estaba comiendo y, como tantos y tantos hijos de vecino, tenía la tele puesta y en ella las viles noticias que, habitualmente vienen siendo un remedo del antiguo Caso, ¿se acuerdan? Y, de repente van y se ponen a informar sobre la corrupción en España, un informe y tal y tal… Y dicen que de ciento y pico de la lista andamos por el treinta, emparejados con Bosthwana. Levanto la vista del plato del avecrem y me digo, ¡joder, dónde queda eso? Pues como seguramente de cien de ustedes, alguno habrá forofo de Pasapalabra, a noventa y nueve le pasará lo que a mí, que ni zorra idea de dónde andaba este territorio (aunque me sonaba África he de confesarles porque , vamos a ver, un poco leído sí que soy).

El caso es que imbuido por una extrema curiosidad me fui a mamá Wikipedia y aquí les dejo este corta y pega, suficiente alimento para su entretenimiento y sorprendente parentesco (es lo que tienen las estadísticas en vena, que provocan alucinaciones).

Botsuana fue uno de los países más pobres de África en el momento en que se independizó del Reino Unido en 1966, cuando exhibía un PIB per cápita de alrededor de los 70 dólares. No obstante, Botsuana es una nación que ha logrado un incremento importante en el nivel de ingresos, con una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Según estimaciones del FMI en 2018, Botsuana presentaba una tasa de crecimiento promedio anual de 9 %, y posee un PIB per cápita de alrededor de 18,843 dólares, siendo uno de los más altos de África.

La alta inversión en educación, un 21 % del PIB, ha logrado importantes conquistas como la provisión de educación casi universal y gratuita, así como también mejoras notables en el sector salud para disminuir la mortalidad por enfermedades. Esto ha permitido a Botsuana tener un desarrollo humano relativamente alto y es considerado uno de los más altos del África subsahariana. El nivel democrático del Estado es muy elevado, el índice de democracia es el segundo más alto de África solamente por detrás de Mauricio, ocupando el puesto 30º de ranking mundial por delante de países como Italia o Bélgica.1

¿Cómo andarán por allí los alquileres? Total, corrupción por corrupción andamos a la par. Aquello será más vistoso porque aquí es que ya aburren.

Toño Blázquez