Mobarak, el hombre que quemó una obra de Frida Khalo, en Salamanca: “Estoy seguro de que Frida hubiese estado de acuerdo”

Martin Mobarak es un empresario, natural de México, que el 30 de julio de 2022 dio la vuelta al mundo por quemar en su residencia de Miami un dibujo de Frida Kahlo. Concretamente se trata de la obra ‘Fantasmones siniestros’, que fue dibujada por Frida en uno de sus diarios, regalado por su padre.

Mobarak se encuentra en Salamanca con el objetivo de impartir sesiones a profesorado y alumnos de la Universidad de Salamanca, así como estrechar la colaboración con la institución. En su visita a la capital charra, concede una entrevista a este medio de comunicación.

Apasionado de las artes y muy conocedor de los negocios, habla de la unión de estos dos conceptos en la actualidad. “El negocio con el arte es una inversión. Invertir en algo que gana plusvalía, que gana valor, es una manera de solidificar también cuando inviertes en al arte, obviamente dependiendo de que tipo de arte decidas, tienes la ventaja de poderlo exponer al mismo tiempo de ir dándole plusvalía”. Mobarak explica que “el arte lo puedes compartir, al mismo tiempo que lo tienes como inversión”.

La obra ‘Fantasmones siniestros’ llegó a la vida de Mobarak y, como él mismo explica, “estaba en mi caja fuerte. Se trataba de una obra muy pequeña y podía pasarle cualquier cosa. Estaba allí guardada, la tenía yo para mí y no había forma de llevarla al mundo sin riesgos en su mantenimiento”. En ese momento, decidió quemarla o, como él mismo señala, “transformarla”.

Aunque no fue la primera opción, terminó siendo la definitiva. “Estuve contemplando la idea de venderla, pero las comisiones son exorbitantes, entonces pensé en qué ya que iba a invertir tanto dinero, hacerlo yo mismo”. Así nació la idea de crear una NFT.

“El papel en el que estaba el dibujo era papel muy orgánico y estaba deshaciéndose, muy envejecido. Con esta acción hago un llamado de atención y así puedo regalar ese dinero para niños y personas que estén relacionados con cosas de lo que ella era parte”. Es decir, algo benéfico. “En la obra Frida reflejaba dolor y tristeza, y veía a los fantasmas ir a por ella. Sentía que había cierta energía negativa y lo vi como algo casi simbólico, deshacernos de esa pintura y hacer con ella algo bueno”, añade.

Usar la tecnología NFT es también darle esa opción a la gente de tener la obra en su casa. “Así no solo la tengo y la disfruto yo”, añade. Además, con una parte benéfica. “Durante el inicio de este proyecto, se vio como una destrucción de la obra. Yo siempre he dicho que no es una destrucción, que es una transformación”.

Está convenido de que la tecnología NFC es el futuro. “Unas semanas después un artista muy famoso hizo lo mismo con sus obras, quemó más de 4.000 obras propias suyas. Ofreció a la gente la posibilidad de elegir: si crear un NFT o comprarlas, y lo curioso es que más o menos el 50% decidió cada cosa. Ahí te das cuenta de la aceptación de la gente”.

“El futuro del arte en NFT está evolucionando y es una manera de descentralizar a los propios artistas y vender su arte y evitar las galerías y las casas de subasta. Es un vehículo una revolución para los artistas.”.

Visita a Salamanca

Se encuentra en Salamanca para dar una serie de charlas y conferencias a alumnos y profesores de la Universidad de Salamanca. “Mucha gente no entiende todavía lo que hice y con qué objetivo. Es una manera de difundir mi punto de vista y tratar de lograr un mejor entendimiento por parte del público, de que fue más bien una transformación”.

En Salamanca, “he conocido muy poca, llevo solo unas horas, pero la que he conocido no he sentido ninguna reacción negativa. Curiosidad sí, y todo el mundo es bastante respetuoso. El arte es cultura, enriquecimiento, hay que protegerlo, que cuidarlo, y lo que hice fue mas bien un llamado de atención de decir que hay que hacer algo mejor. El modelo que yo hice también hay que verlo como modelo financiero, económico, que va a generar las ventas de este NFT”.

Sobre la ciudad, es la primera vez que está en Salamanca. “Es una ciudad lindísima lo poco que he conocido. Apenas acabo de llegar, pero por lo que me cuentan, la gente que he conocido es excelente y me gustaría establecer una relación más cercana con la Universidad para el desarrollo de proyectos de futuro, tanto en los negocios digitales como en otros”, explica.

Reflexión

“El arte es privilegio de los ricos, y yo siento que el arte hay que promoverlo. Veo que hay mucha polémica, sobre todo cuando me siento a hablar con alguien y me dan la oportunidad de explicarlo, si tenían una idea muy negativa cambian de opinión, o al menos ven mi punto de vista. Mucha gente piensa que lo puedo quemar porque es mío, peor no, no lo hice por eso, eso sería una acción agresiva, lo hice para poder dar algo. Estoy segurísimo de que, si Frida estuviera con nosotros y le hubiese explicado el proyecto, ella me habría dicho que lo hiciera. No le importaba tanto el dinero si no el querer dar“, concluye.