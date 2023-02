La historia de Dani Sánchez: de debutar con el primer equipo del Salamanca UDS a no poder entrenar por las clases

Dani Sánchez, jugador del filial del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación tras debutar con el primer equipo a las órdenes de Jehu. Así, el lateral derecho ha contado con su gran oportunidad justo antes de tener que retomar las clases de Filología.

El estreno: "Estoy feliz por la gente que me ha acompañado como mis padres, los amigos o los compañeros del filial. La parte positiva también es ganar experiencia jugando con futbolistas de mayor nivel".

Las sensaciones: "Había jugado en Santa Marta y es más bonito aún. Rafa y Jehu estuvieron en el filial, por lo que lo tomé como un partido más para aprender y disfrutar. Es un salto de categoría y de madurez con jugadores que quieren tener más el control del balón si van ganando como Amaro o Diego Benito, que te ayudan y te enseñan".

Jehu: "Me dijo que jugara como siempre porque lo sabía hacer. Me dio confianza para que luchase con el 2-1 y lo importante era la victoria más allá de mi debut. Nos han dado muchas oportunidades él y Rafa. El filial quiere subir jugadores al primer equipo y estoy agradecido por jugársela".

Su situación con los estudios: "En la Facultad de Filología empezaban las clases este lunes y al ser por las mañanas me coinciden con los entrenamientos del primer equipo. Ojalá pudiera compaginarlas, aunque no se ha dado el caso y es complicado ahora mismo. Seguiré con el filial, que es a lo que estaba acostumbrado. Sé que juego en Regional y que debo estudiar. Hablé con el club y entendieron todo por la edad que tengo. Espero tener más oportunidades si me dejan los horarios, aunque si es para el partido solo, perfecto también y haré todo lo que esté en mi mano".