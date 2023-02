El consejero de sanidad responde a la denuncia por presuntas irregularidades en las contrataciones de médicos

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha manifestado que "todas las contrataciones" de médicos efectuadas en Castilla y León se han realizado "de acuerdo al marco legal" existente tras los decretos aprobados por el Gobierno de la nación en 2021 y 2022.

Así ha respondido, antes de participar en un congreso sobre Atención Primaria organizado por Comisiones Obreras en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, donde ha respondido a los medios sobre la apertura de diligencias de la Fiscalía Superior de Castilla y León después de la denuncia de un facultativo por la contratación de médicos sin la titulación habilitante en centros de Atención Primaria de la Comunidad.

Tras reseñar el "respeto absoluto a las decisiones de la Fiscalía" y tras mostrar la "colaboración máxima" con los órganos judiciales, ha apuntado: "Todas las contrataciones que se han hecho, se han hecho siempre de acuerdo al marco legal que nos indujo el Gobierno de la nación a raíz de los decretos del año 2021 y 2022".

Polémica sobre los fondos europeos

Por otra parte, el consejero de Sanidad ha manifestado que le han sorprendido las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, sobre los fondos que según ella llegan desde el Estado y que son "más que suficientes" para que la Junta pueda fidelizar a sanitarios.

"Me sorprenden estas declaraciones de la delegada del Gobierno porque o bien traslucen un desconocimiento importante de la materia, lo cual es grave en una delegada del Gobierno, o bien intentan manipular e intoxicar la realidad", ha respondido Vázquez.

Sobre las palabras de Barcones, el consejero ha reseñado que "de los 130.000 millones de euros que Europa ha dado en fondos al Gobierno de España, solamente 1.000 millones se han dedicado a la Sanidad".

Asimismo, en relación con los fondos Covid, ha apuntado que él asistió telemáticamente a la Conferencia de Presidentes de 2021, donde Pedro Sánchez ofreció 7.500 millones de euros a las comunidades autónomas, unas cantidades sobre las que ha reseñado que "todavía" están "esperando".

En tercer lugar, ha remarcado que "efectivamente" la Administración autonómica ha recibido "unos fondos Inveat de 38 millones de euros que, comparados con el presupuesto de la Junta de Castilla y León en Sanidad, que este año son 4.778, pues no deja de ser una gota en un mar económico".

"Yo el cuarto dato que le daría es que también en la Atención Primaria nos ha dado diez millones de euros, no como ha dicho ella en esas declaraciones para contratar plantilla y para mejorar la plantilla, sino simplemente para Capítulo 6, Infraestructuras, y para Capítulo 2, Bienes corrientes y servicios, que son fondos finalistas, hablamos de 10 millones de euros, prácticamente once millones de euros para ser exacto, 10.900.000, en un presupuesto de Atención Primaria de 1.555 millones de euros para este año para Atención Primaria en Castilla y León ,lo cual, si no fuera por la atención de la situación de la Atención Primaria, diría que podríamos catalogarlo de una anécdota", ha concluido.