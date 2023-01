Teresa Vaquero presenta su primer libro ‘Cenizas del alma’

La albense, licenciada en sociología, Teresa Vaquero, acaba de presentar su primer libro ‘Cenizas del alma’. El libro lo componen pequeños textos en los que cuenta una historia de superación personal y de conocerse a sí misma después de una situación de vacío.

“La idea de escribir estos textos no fue para publicar un libro, surge como una válvula de escape para reflejar lo que yo estaba viviendo después de salir de una relación que me dejó anulada como persona”, cuenta Teresa. En cuanto a la estructura del libro, Teresa explica que “todos los relatos están relacionados entre sí y aunque para mí no están ordenados en el libro he intentado seguir una línea para que el lector se de cuenta del proceso que yo he tenido en este proceso de recuperación”.

“La portada refleja exactamente de lo que he querido hablar en este libro ese resurgir de las cenizas como el ave fénix porque las alas, el echar a volar representan perfectamente la creación de una mujer completamente nueva, con autoestima que se quiere, que se valora y que ha aprendido a decir que no” comenta Teresa. Una portada que ha sido diseñada por Irene Aparicio que “desde el primer momento supo reflejar lo que yo quería en la portada con un simple boceto”, cuenta Vaquero.

"Hay que saber perdonarse"

Este libro va a ser publicado por la editorial Mirahadas, con quienes Teresa ha trabajado durante todo un año hasta que ha sido posible su publicación. A través de sus historias los lectores podrán sentirse identificados con cada palabra, con cada relato que vayan leyendo.

Por último la escritora ha querido dirigirse a sus futuros lectores con este consejo: “No hay que tener miedo al pasado, hay que saber perdonarse en todo momento y por supuesto saber dónde uno no quiere volver”. Además ha añadido que “hay que quererse a uno mismo para llegar a querer a los demás de una forma sana y ante una herida calma, no podemos sanar de un día para otro”.