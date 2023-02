La Junta licita la construcción de 27 viviendas protegidas para jóvenes en Santa Marta

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de un edificio de viviendas protegidas en Santa Marta de Tormes (Salamanca).

Las viviendas, con una superficie útil de 65 metros cuadrados, con dos dormitorios y dos cuartos de baño, estarán destinadas a la venta para jóvenes menores de 36 años, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca.

La parcela donde se edificarán está ubicada en la avenida de La Serna, número 18 de Santa Marta. El presupuesto de licitación para el proyecto es de 76.994 euros y tiene un plazo de redacción de cuatro meses.

El proceso de promoción es proporcional a la demanda y la selección de los demandantes, que deben cumplir las condiciones de acceso a una vivienda de protección, corresponderá al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Dentro de las medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en el medio rural, la sociedad pública Somacyl mantiene la de la compra con un precio reducido en un 20 por ciento.

Los jóvenes menores de 36 años que deseen optar a la compra de estas viviendas han de cumplir una serie de requisitos, en el caso de que el comprador sea un matrimonio o pareja de hecho, bastará con que uno de los dos sea menor de 36 años.

Estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, tener unos ingresos familiares que no excedan cinco veces el IPREM y no inferiores a una vez el IPREM y no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, incluidas situaciones de proindiviso o aquellas otras en el que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda son requisitos de la iniciativa.