Gabri Salazar se entrena con el Salamanca UDS en medio del ruido por su posible marcha

Días calientes en el Salamanca UDS a causa del futuro de Gabri Salazar. Después de que el futbolista contase con ofertas de una categoría superior y de que Jehu hablase en los últimos días con él, según ha podido saber este medio de comunicación, para intentar convencerle de que siguiese, su continuidad está más en el aire que nunca.

No obstante, el club no ve con buenos ojos su adiós por las alturas de curso que son y ya el propio técnico mexicano lo ha dejado claro tras ganar el derbi por 2-1: "Mañana me preguntas, a día de hoy es jugador del Salamanca. No podemos dejar jugadores si no es porque vaya a llegar alguien más. Tiene contrato con el club. Es un buen momento para ver que el equipo ha mejorado. Estoy contento con los jugadores".

Por otro lado, el pichichi fue desconvocado del partido contra el Santa Marta en un primer momento, mientras que luego sí que estuvo en el banquillo. Así, el mercado de invierno se halla muy cerca de cerrarse y habrá que esperar a ver cómo se desarollan los hechos pese a que el club no facilitará nada y ha entrenado. Souley, sin ejercitarse por enfermedad; Durán, de estreno.