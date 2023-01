El consejero de Sanidad tilda de "medida electoralista" la retirada de mascarillas del transporte

No obstante, ha recordado que él mismo es partidario de quitarla en el transporte público porque "no tenía sentido"

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha calificado de "medida electoralista" el anuncio del Gobierno sobre la retirada de la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte público, aunque ve "lógica" la medida.

"Para mí no es más que una medida electoralista en la campaña electoral de la señora ministra de Sanidad a la Alcaldía de Las Palmas", ha zanjado Vázquez.

No obstante, Vázquez ha recordado que él mismo es partidario de la retirada de la mascarilla en el transporte público porque "no tenía sentido" que se usara en el medio de transporte y no fuera necesario en la sala de espera o en el bar.

El consejero de Sanidad ha lamentado en este punto que una vez más el Gobierno haga uso de su "peculiar" sentido de la cogobernanza y haya adoptado esta medida de forma unilateral sin pactarla en el Consejo Interterritorial.