Aula alternativa: " Cata de oficios"

Durante varios años estamos atendiendo a niños y niñas de protección a la infancia que desde los diez hasta los quince años están matriculados en un colegio normalizado donde no van.

Un objetivo es motivarlos y sacar su mejor versión. Hemos creado un equipo multidisciplinar de educadores sociales, monitores de taller, psicólogos, biólogos, terapeutas familiares, músicos, etc. En vez de estar en una clase encerrados trabajan cooperativamente por proyectos de aprendizaje servicio. Hacen una cata de oficios de más de veinte perfiles: valorarte, carpintería, apicultura, percusión, canto, horticultura, peluquería, cine, circo, deporte, cocina, primeros auxilios, soldadura, mecánica, jardinería, escuela de queseros, escuela de pastores, viticultura, olivicultura, selvicultura, centro de educación ambiental de rapaces,…

La teoría se le da aplicada a los proyectos y a las emociones que presentan. Puntúa componer rap y demostrar talentos singulares a cada uno. Son evaluaciones abiertas buscando lo positivo.

Este aula es un puente desde la educación no formal a la educación profesional reglada. Este aula está sin financiación y los encamina hacia las formaciones profesionales básicas de cocina, mecánica, soldadura o jardinería y una vez aprobado a los ciclos de grado medio de jardinería o forestal . Superados grados superiores de gestión forestal o integración social. Este proyecto ecosocial tiene aproximadamente cien trabajadores y seiscientos alumnos anuales. Nos han acompañado unos quince mil alumnos a lo largo de nuestra historia.

Seguimos un modelo terapeútico de resolución de conflictos constructivista sistémico y centrado en soluciones. Como referentes pedagógicos tenemos a Freire y a Milani.

La innovación de este aula está en acercar la escuela a la vida . Podemos ir a domicilio con jóvenes gitanas de temprana maternidad. Para facilitarles una evolución aunque las casen niñas. Permite orientarnos a los objetivos de desarrollo sostenible de forma real con una formación profesional itinerante que nos permite recuperar oficios en peligro de extinción dentro de la España vaciada. Es esos pueblos señores y señoras les enseñan mimbre o costura mientras conviven intergeneracionalmente como abuelos y nietos.

Este aula es el comienzo de un itinerario personalizado de educación integral para cumplir de la mejor manera posible el propósito de nuestra institución de integrar ecosocialmente a los “últimos”.

Estas niñas y niños a veces han sufrido el abandono de sus familias biológicas, de las adoptivas, las de acogida, la escuela e incluso los clubes deportivos. Con este aula tienen una nueva oportunidad de mejorar su autoestima y demostrar sus múltiples talentos mientras se les cuida.

Está siendo también una oportunidad para menores extranjeros no acompañados que merecen una adaptación a la escuela cuando las leyes dejan fuera la diversidad. No podrían hacer una formación profesional por no tener certificados que no pueden traer en la patera.