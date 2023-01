Salamanca, unánime ante la retirada de las mascarillas en el transporte público: "Ya era hora"

El pasado jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero aprobará la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. La medida estaba siendo muy demandada por parte de los usuarios y las quejas eran constantes, aunque es cierto que la población se ha comportado de manera ejemplar en todo este tiempo.

Sin embargo, para conocer la realidad de Salamanca, hemos charlado sobre esta medida con varios usuarios y todos han mostrado su satisfacción. La unanimidad ha sido total.

Jorge García, profesor de instituto y habitual en el transporte metropolitano: "Ya era hora. No tenía mucho sentido mantener esta medida en el transporte y haberla quitado hace ya mucho tiempo en espacios como las aulas".

Irene González, joven usuaria de la línea 3: "Yo opino que si ya no la llevamos en bares ni en clase ni en el trabajo, ni en sitios que estamos muy juntos, no es necesario en el transporte público. En farmacias y hospitales lo veo bien, porque al final va gente que está mala y te pueden pegar algo, no sólo covid. Pero en otros sitios, la verdad, yo la pondria opcional".

Alberto Sánchez, vecino de El Zurguén y usuario habitual de la línea 9: "Ya era hora. En esta ciudad, por ejemplo, los trayectos en autobús son muy cortos y seguramente en cualquier bar o restaurante pases más tiempo cerca de otras personas que en un autobús. Muchas veces he visto gente que iba a subir y no ha podido por no llevar la mascarilla, así que bienvenida sea la medida".

Felipe García, de 62 años, trabajador en una fábrica de metales y usuario espóradico de la línea 9: "Más vale tarde que nunca".

Maite Santos, antes de subirse al autobús de la línea 2: "La mascarilla dejará de ser obligatoria, pero quien quiera la puede seguir llevando, así que al final no es algo que nos vaya a afectar negativamente".

Estos son los testimonios de cinco usuarios del transporte público salmantino, pero sabemos que hay tantas opiniones como cabezas pensantes. Y ustedes, ¿qué opinan?