Salamanca clama por una mejor Sanidad pública

Multitudinaria 'Marea Blanca' por las calles de Salamanca este domingo para reivindicar, de nuevo, un cambio en la situación que se vive con la Sanidad. La manifestación, que ha partido desde la altura del Virgen de la Vega ha recorrido distintas calles de la capital reivindicado mejoras en la salud. Miles de personas de numerosos colectivos se han unido a la marcha convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad bajo el lema 'Nos sobran los motivos'.

A media que pasa el tiempo la situación "va empeorando. El principal problema que tiene la Sanidad ahora mismo es el colapso de la Atención Primaria que conlleva al colapso del Hospital" por la escasez sobre todo de plantilla, con la que "llevamos desde hace muchos años", han afirmado los portavoces de la Plataforma, que han añadido que la solución es que "las gerencias gestionarán en condiciones, porque no están tomando el 'toro por los cuernos' y no ponen en nada encima de la mesa, todo lo que hacen son parcheos; no se sientan ni con los ciudadanos ni con los profesionales para ver qué tipo de Sanidad se hace"

La situación en Salamanca es "extremadamente grave, ya que nos hemos enfrentado a un traslado de un hospital nuevo a coste cero. Es la primera vez que se abre un hospital sin un aumento de plantillas. Y con lo que ya veníamos arrastrando, imaginad cuál es el colapso que se está viviendo".

