La actriz que está dispuesta a interpretar a Shakira en una serie de ficción

La conocimos por su interpretación en 'Veneno' y más tarde en 'Madres Paralelas', de Pedro Almodóvar, pero lo cierto es que además de ser una actriz diez, Daniela Santiago nos ha cautivado a todos por su naturalidad y espontaneidad ante las cámaras. Este sábado se ha dejado ver en los Premios Feroz y ha atendido a la prensa para hablar de las últimas novedades en su vida.

Daniela se deshacía en halagos hablando de Almodóvar, a quien está muy agradecida: "lo quiero porque ha hecho mucho, porque ha marcado un antes y un después en el cine, porque he trabajado con él y he podido conocerle y el maravilloso y pues porque se lo merece todo".

La actriz asegura que "gracias a Pedro hemos visto una realidad que estaba ahí, ¿no? Que se contaba", pero que él "lo ha contado de una manera y ha tocado mucho el corazón de la gente y gracias a él está la gran visibilidad que hoy tenemos. Él es uno de los pioneros que cuando estaba todo como un poco más oculto, ya se atrevía a mostrar lo que otros no hacían".

La actriz también nos ha hablado de cómo ha fue el momento de adoptar a dos niñas trans y es que "hay muchas formas de ser madre y no hace falta firmar un papel para ser madre de alguien. Simplemente con acompañar a una persona en su vida, ubicarla, ayudarla, ser un punto de apoyo, que encuentre en ti una familia y un calorcito, ¿no? Ya estás haciendo mucho. Y yo pues de eso tengo unas pocas ya".

Daniela nos confesaba que este paso de adoptar y estar al lado de alguien no es nuevo, ya que "lo he hecho siempre", de hecho cuando llegó a Madrid "estábamos muy solitas y encontramos otras que venían y nos acogían y nos apoyaban y nos daban un poco el calor de la familia que cuando te vas de tu casa pues lo pierdes un poco". La actriz concluía que "no ha sido nada duro", todo lo contrario "ha sido muy bonito, estoy muy orgullosa y estoy muy feliz".

La actriz también ha declarado que es del 'Team Shakira', de hecho no le importaría interpretar, en caso de que se llevará a la ficción su relación con Piqué, a la colombiana: "yo me atrevería a hacer de Shakira" y, ¡ojo!, "también de Clara".