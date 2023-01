Kiko Rivera reaparece como Dj

El hijo de Isabel Pantoja explica la razón por la que su madre no fue a verlo

Kiko Rivera ha reaparecido este sábado por todo lo alto en Lebrija como dj. Se trata de la primera sesión que realiza tras sufrir un ictus hace unos meses y lo cierto es que recibió el calor del público que estaba en 'La posada', bailando y cantando los temas que el hijo de Isabel Pantoja puso.

"Gracias por la noche de ayer Lebrija. Un público y Un ambiente genial en @laposada.lebrija sitio que recomiendo 100%. Espero volver muy pronto. Gracias por darme ese calor en la primera del año se viene un año muy bonito y espero que lo disfrutemos juntos. No paramos y no queremos parar !Viva la Música!" ha confesado esta mañana en su perfil de Instagram, mostrando lo agradecido que está a su público por este recibimiento.

Además, el dj estuvo hace unos días en 'El show de Bertín', donde habló sin tapujos de la situación que tiene actualmente con su madre: "Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido".

Unas declaraciones que vinieron acompañadas de arrepentimiento por parte del hermano de Isa Pantoja, que aseguraba que no debía de haber dicho algunas cosas en los platós de televisión y que su mujer, Irene Rosales, siempre le aconsejó que dejara de hablar de esa manera. Ahora, que ya no puede hacer nada, ha utilizado el plató de Bertín Osborne para lanzarle ese mensaje a su madre y poder reconciliarse en algún momento.

Kiko también habló del ictus que sufrió hace unos meses, asegurando que "los médicos me quitaron el teléfono. Fue la razón por la que mi madre no vino" aunque sí que hizo una videollamada con ella antes de que le quitaran el móvil. Una situación de lo más complicada que puede que a lo largo de los meses se solucione.

De momento, el hijo de la tonadillera ha vuelto a una sala de fiesta donde ha derrochado talento como dj. Ya advirtió hace unas semanas a través de sus redes sociales que retomaría, poco a poco, su trabajo en las salas de música y lo cierto es que este sábado Kiko volvió por todo lo alto.