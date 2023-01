En memoria de Serafín Holgado: "La historia se repite en un contexto no de sangre, pero sí de recortes de libertades"

El cementerio de Salamanca ha vuelto ha acoger, tres años después, el tradicional homenaje a Serafín Holgado de Antonio, asesinado en la denominada 'matanza de Atocha' en enero de 1977, abogado laboralista vinculado a Comisiones Obreras y militante del PCE.

Después de tres años, ya que en 2021 y 2022 no se pudo realizar por la pandemia, "se ha recuperado el tradicional homenaje que hacemos a la figura de Serafín holgado, abogado laboralista asesinado vilmente hace 46 años en el despacho de la calle Atocha 55", tal y como han recordado antes del acto Vicente Andrés Granado, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, y José Antonio Gallego, secretario general de Comisiones Obreras en Salamanca.

"Hoy, más que un ejercicio de nostalgia o de historiografía, es de memoria y justicia por aquello, y como Serafín Holgado y sus compañeros del despacho de abogados asesinados por un comando ultraderechista, sin duda alguna facilitaron el camino hacia la democracia y hacia las libertades que hoy gozamos y que siguen estando amenazadas claramente en una comunidad como la nuestra, Castilla y León, en la que en los últimos meses un sindicato como CCOO, al que pertenecía Holgado, hemos tenido que salir a la calle reclamando democracia y en pro de los derechos sociales conquistados con tanto trabajo en esta comunidad", han afirmado.

"Antaño era un comando ultrderechista el que con las pistolas cercenaba no solo vidas sino también libertades, impidiendo la democracia que ya entonces era incipiente, el camino de la democracia trazada, y hoy en día los herederos políticos de aquellos terroristas siguen a la carga y en el momento que están gobernando en una comunidad, como Castilla y León, también cercenan derechos y libertades".

En esta fría mañana, "como aquel frío atentado de aquel enero del 77, tenemos que seguir reivindicando y haciendo memoria de los que antes que nosotros consiguieron la democracia y la libertad".

46 años después de aquella matanza, "venimos aquí, como todos los años, ha reivindicar los espacios de libertad, porque lo que ocurrió hace 46 años fue un asesinato vil contra abogados, lo que buscaban eran sindicalistas que estaban luchando contra el régimen franquista, contra la continuidad de del franquismo sin Franco; buscaban esos sindicalistas y se encontraron con los asesores de los sindicalistas y les segaron al vida. Eso hay que recordarrlo".

Ahora, "estamos en otros contexto político, en la UE, y esas formas no son posible pero hay otras formas de dilapidar la democracia y es lo que en estos momentos también ocurre en Castilla y León, como limitar el derecho al aborto, no reconocer la violencia género, estar contra sindicalismo… estamos viviendo momentos, salvando las distancias, muy parecidos a aquellos, no quieren un desarrollo de las personas, quieren eliminar a aquellos que son diferentes, como somos los sindicalistas, las mujeres que luchan por su igualdad y las que quieren tener el derecho al aborto".

"Ahora hay riesgos no de acabar con la vida, pero sí con la democracia, vemos deteriorarla, por como gobiernan lo suyos en Hungría o Poloniía y como están limitando las libertades. Por lo tanto, la historia se repite en un contexto no de sangre, pero sí de recortes de libertades"

Desconocen cómo será el escenario en Castilla y León en estos tres años que queda queda de Gobierno, pero "nosotros estamos preparados a seguir muy activos, defendiendo la democracia, como hicimos durante el franquismo y la transición; trabajando en la calle, los tribunales, las instituciones y la sociedad".