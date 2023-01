Raúl Hernández muestra su apoyo al candidato popular en Béjar: “Lo que no sería normal es quedarse y no apoyar a los candidatos propuestos”

Las dos últimas semanas han estado llenas de turbulencias en el seno del Partido Popular en Béjar. La designación el nuevo candidato popular a la alcaldía, Luis Francisco Martín, llegó acompañada de la marcha de Purificación Pozo, quien ha dejado el partido tras ser durante años la mano derecha de Alejo Riñones, la renuncia como candidato del propio Riñones o la dimisión como concejal de Ángel Orgaz. A ello se sumaban las voces críticas por la designación de Martín, según denunciaban en medios autonómicos afiliados al PP bejarano, sin olvidar los rumores de próximos concejales que podrían abandonar las filas populares.

Ahora, uno de los nombre fuertes en la comarca, como es el procurador en Cortes y militante de la agrupación, Raúl Hernández, ha querido romper una lanza a favor del futuro candidato y lo ha hecho a través de una carta donde públicamente, ante los sucesos que han ocurrido en la localidad, “quiero como Afiliado al PP de Béjar dar mi apoyo al candidato que el Comité Electoral ha nombrado de cara a las próximas elecciones municipales.”

Hernández esgrime que las decisiones en ocasiones “pueden gustar o no, pero cuando uno pertenece a un Partido debe asumir también que hay unos Estatutos que se tienen que cumplir y donde se recogen los órganos responsables de la elección de los candidatos”. Ha mandado también un mensaje velado a los opositores de este proceso: “aquel que no esté conforme con ello, entiendo que se vaya, lo que no sería normal es quedarse y no apoyar a los candidatos propuestos, ya sean en el ámbito municipal, provincial, regional y nacional, porque entonces no deberías estar en un gran Partido como es el Partido Popular, deberían estar en el partido de su ego” escribe el procurador bejarano.

La carta de Raúl Hernández finaliza señalando que el Partido Popular “busca contar con los mejores en todos sus ámbitos (local, provincial, regional y nacional)”, siendo la del procurador la primera voz de un integrante con responsabilidad política del PP de Béjar que se posiciona la lado del nuevo candidato popular a la alcaldía.