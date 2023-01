La incompetencia y las malas artes de la derecha política

En febrero de 1933, hace ahora 90 años, se perpetró un incendio contra el edificio del Reichstag (donde se ubicaba el Parlamento alemán). Por el gobierno de Hitler fue acusado de los hechos el joven comunista holandés Marinus Van Der Lubbe, que posteriormente fue torturado y ejecutado. Hitler, recién elegido Canciller, consiguió que el presidente alemán Paul Von Hindenburg firmara un Decreto de emergencia para suspender derechos y libertades civiles, acusando a los parlamentarios comunistas de ser los instigadores de los sucesos, siendo detenidos, a pesar de que antes del Decreto de emergencia tenían inmunidad parlamentaria. Según algunos historiadores, el incendio fue planeado y ordenado por los nazis en una operación de propaganda para desacreditar a la internacional comunista y aumentar el poder de Hitler y del Tercer Reich; y lo consiguieron. Pues bien, 75 años más tarde, y después de probarse que no fue el joven comunista holandés el responsable del incendio, los tribunales de justicia alemanes derogaron la sentencia condenatoria y lo absolvieron de manera póstuma y testimonial. Fue la primera de las tantas manipulaciones y falsedades de la propaganda nazi. Además, en el juicio de Nüremberg, un general alemán declaró bajo juramento que el dirigente nazi Göring, en 1943, se jactaba de haber sido él quién incendió la sede del parlamento alemán.

El franquismo, fiel aliado y amigo del nazismo, copió las malas artes de la propaganda del Führer, culpando al comunismo de todos los males pasados, presentes y futuros, hasta el punto que el “Mengele” español, el psiquiatra Vallejo Nágera, dijo probar científicamente que los rojos y comunistas eran seres inferiores y salvajes que tenían un gen característico y, por tanto, su eliminación estaba justificada para defender la pervivencia de la auténtica raza hispana. Estas teorías fueron también las que justificaron que los niños de las presas políticas rojas y comunistas fueran sustraídos a sus madres y entregados en adopción a familias acomodadas del Régimen de Franco.

La derecha política y mediática española actual ha copiado esas malas artes, esa mala leche, ese odio y resentimiento hacia los ideales progresistas y hacia sus líderes políticos y sociales. La mentira, la manipulación, el sesgo informativo y la subjetividad interesada, son características intrínsecas de los partidos y gobiernos conservadores a nivel mundial. Lo hemos visto de una forma clara con Trump en USA y Bolsonaro en Brasil; con Marine Le Pen en Francia, Salvini, Meloni y Berlusconi en Italia, Viktor Orban en Hungría o Casado, Abascal, Ayuso y Feijóo en España. Digamos que no les está saliendo mal la jugada, aunque sus predecesores en España sufrieran un revés ciudadano importantísimo –síntoma de la madurez de la sociedad en ciertos momentos- con los atentados del 11-M, que querían atribuir a ETA, sabiendo que los indicios de la investigación no iban en esa línea. Y lo hicieron sabiendo que si era ETA quién hubiera cometido el atentado, tenían ganadas las elecciones. Pero les salió muy mal la jugada.

Actualmente, ese discurso de odio y doble vara de medir está siempre presente en líderes como Ayuso y Feijóo, entre otros muchos conservadores, que niegan sistemáticamente la evidencia. Ejemplos hay miles y sólo en la última semana contamos con varios de una claridad meridiana. El pasado sábado se manifestaban en Madrid unos cuantos miles de ciudadanos, apoyados por las derechas -aunque Feijóo no asistiera, síntoma, una vez más, de su cobardía política, ya que nunca enseña la mano después de tirar la piedra- y sus integrantes profirieron mensajes de odio contra el presidente del gobierno, que, como muy bien preguntó Patxi López a Cuca Gamarra y resto de diputados de la derecha y la ultraderecha en el Congreso de los Diputados el pasado lunes ¿ustedes creen que esos discursos de odio contra el presidente del gobierno que se escucharon allí son la mejor pedagogía democrática que pueden ofrecer ustedes a este país?. Una manifestación en la que se decía “hay que cargarse al presidente del gobierno, como sea, pero hay que cargárselo” y cuyos manifestantes, muchos nostálgicos del régimen franquista y falangistas, portaban banderas y estandartes de la dictadura, esas en las que se exhibe la bandera de España con el famoso “aguilucho”. ¿No es eso una manifestación de nostálgicos que pretenden volver a las épocas más oscuras y dramáticas de nuestra historia reciente en la que se pisoteaban los derechos humanos de quién no profesaba la ideología del Régimen?

Pues bien, las declaraciones posteriores del señor Feijóo y de todo su séquito derechista era de satisfacción y de respeto a la libertad de expresión de los que allí asistieron. Y no lo dudo, por supuesto, tienen derecho a manifestarse, faltaría más. Lo que ocurre es que cuando unos días más tarde abuchearon a la señora Ayuso por la concesión de un premio inmerecido de “alumna ilustre” de la Universidad Complutense de Madrid, tanto ella como Feijóo acusaron a la izquierda socialista y comunista de instigar, de alentar, de organizar, de manejar como monigotes a los manifestantes. Se vio claramente que el favoritismo de los organizadores hizo que permitieran la entrada al recinto a jóvenes miembros de NNGG del PP de Madrid sin ser alumnos de Ciencias de la Información, mientras que a otros muchos alumnos de esa disciplina no les dejaron entrar. Pero claro, los miembros de NNGG, según Ayuso, fueron voluntariamente, mientras que los otros acudieron instigados y alentados por la izquierda comunista, separatista y bolivariana, ¿no?. Es decir, señor Feijóo, para que todos nos enteremos, ¿cuándo se manifiestan contra ustedes, los manifestantes están alentados por esa izquierda radical cuyos miembros tienen gen inferior y cuernos y cuando sus simpatizantes se manifiestan contra Pedro Sánchez lo hacen voluntariamente y es un ejercicio autónomo y consciente de la libertad de expresión? ¡Qué objetividad en sus previsiones, señor Feijóo! Por otro lado, ¿realmente fue Ayuso una “alumna ilustre” tanto por las calificaciones obtenidas como por la duración de sus estudios? Ahí están los documentos y las hemerotecas que pueden informar a quién lo desconozca. Lo que sí es cierto es que, desde luego, no aprobó la mitad de las asignaturas de la carrera en 4 meses como el “insigne” Pablo Casado, que, en cambio, no tiene ninguna condecoración.

La misma política de intoxicación profesa el presidente de Castilla y León, Mañueco, para quién la respuesta a ese protocolo pactado con Vox que pretendía coaccionar a las embarazadas que quisieran interrumpir voluntariamente su embarazo, fue la de insultar al presidente del gobierno, culpándole de algo que pactaron y elaboraron en Castilla y León y lo pactaron Mañueco y García Gallardo. La prueba evidente de que fue así es la bronca que tuvieron Mañueco y Gallardo. Los que lo presenciaron dicen que hubo palabras muy gruesas entre ambos. Mientras uno le espetaba al otro que era un “liante”, el otro le imputaba al uno el calificativo de “cobarde”. Francisco Igea –de Ciudadanos, quién fuer vicepresidente con Mañueco en el anterior gobierno de Castilla y León- ha declarado reiteradamente que Mañueco es una persona poco transparente, manipulador y mentiroso.