Alcalde y concejales del PP de Aldeatejada acusan de "deslealtad" y "faltar a la verdad" a los ediles de Ciudadanos

El alcalde de Aldeteajada, Enrique García Mariño, y los concejales del PP, Roberto Encinas y Luisa María Carrasco Martín, han remitido un comunicado a raíz de las declaraciones del Grupo Municipal de Ciudadanos en Aldeatejada.

"Una vez más vemos como el Grupo de Ciudadanos hace gala de su deslealtad para con sus socios de Gobierno, utilizando las pequeñas desavenencias surgidas a lo largo de estos cuatro años, para hacer públicas unas dimisiones cuyo único objetivo es de carácter electoralista, utilizando para ello el descrédito y desprestigio de los concejales del PP, que si de algo somos culpables, es de trabajar por y para este municipio de Aldeatejada", afiman.

Desde el principio, desde el grupo del PP "apostamos por formar un equipo de Gobierno en el que los cinco concejales pudiéramos trabajar en beneficio de este Ayuntamiento a fin de hacerlo mejorar y crecer, y por ello aceptamos un gobierno de coalición en el que parecía que a todos nos movían los mismos intereses".

Sin embargo, añaden los ediles del PP, "nada más lejos de la realidad, el Sr. Sebastián Martín, por motivos estrictamente personales, nunca ha ejercido la competencia de su Concejalía ni ninguna otra, hasta que presentó su dimisión el mes de agosto de 2022, por lo que su renuncia ahora no es más que una puesta en escena, faltando con ello a la verdad".

Con respecto al teniente de alcalde, Francisco Martín, "lo que comenzó siendo una colaboración mutua o compartida de concejalías, se vio truncada por una actitud hostil ante cualquier decisión a adoptar que él no compartiera; la falta de respeto al trabajo ajeno ha sido una constante durante estos años, y si ha existido alguna injerencia en las funciones delegadas de cada concejal, han sido por su parte".

Por último, señalan, que lo único que han leído de las declaraciones de los concejales de Ciudadanos "son quejas, porque no se le dijo… o porque no se le informó…, ni una sola queja sobre el trabajo desarrollado durante estos años o que nuestras decisiones hayan perjudicado a este municipio, por lo tanto, no es voluntad ni del Sr. Alcalde ni de los concejales que suscriben este comunicado, dar mayor crédito ni tiempo a un partido y a unos concejales, que lo único que pretenden es desprestigiar el trabajo y las mejoras conseguidas para Aldeatejada por el Partido Popular con un único fin electoralista, que desde luego desde este Gobierno municipal lamentamos profundamente".