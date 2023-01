Podemos denuncia la inexistente participación de los barrios en los presupuestos municipales

La Concejala del Podemos en el Ayuntamiento, Carmen Díez, denuncia que los Consejos Zonales de la ciudad deberían haberse reunido en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. En todo caso, antes de la presentación de los presupuestos municipales de 2023.

Son ocho los Conejos Zonales que se constituyeron en la ciudad en los meses de mayo y junio de 2022. Con dos años de retraso, por la pandemia. Para esa puesta en marcha se eligieron 65 personas como representantes de asociaciones; a mayores, representantes de los sindicatos y organizaciones empresariales y del propio equipo de gobierno y de los grupos municipales.

Según el reglamento de participación ciudadana que los regula deben reunirse con carácter ordinario cada 6 meses. Urgente era, además, en este caso. Porque hubiera sido la primera vez que podrían haber ejercido sus funciones ya que, inexplicablemente, la única sesión celebrada hasta ahora solo fue para eso, para formalizarse y hacerse la foto. Sin otro punto en el orden del día.

En todo caso, los Consejos Zonales deberían haber sido consultados en relación al proyecto de presupuesto municipal de 2023. Es una obligación que el equipo de gobierno ha obviado y que ya no tiene remedio porque los presupuestos ya están hechos, han sido presentados públicamente y el viernes próximo el Pleno, con mayoría de PP y Ciudadanos, los aprobará.

Estos Consejos de barrios son nuevos para nuestra ciudad, pero no en otras ciudades de España. Son órganos consultivos y de propuesta. Entre sus funciones se encuentra presentar anualmente al Ayuntamiento un estado priorizado de necesidades del territorio. Esto tampoco se ha hecho, y eso que cualquiera podría pensar que conocer las necesidades de la ciudadanía es el mejor comienzo para hacer los presupuestos en un año electoral.

Las mencionadas no son las únicas tareas que el reglamento de participación establece para los consejos zonales: además, sus componentes tienen derecho a ser informados, a debatir y hacer seguimiento de las propuestas municipales de su ámbito geográfico y ?de los servicios que se prestan en él. Han de ser consultados en relación a los proyectos normativos, como las ordenanzas, pero hace un mes han sido aprobadas las de las terrazas sin que se haya hecho esa consulta. Y en los proyectos urbanísticos y proyectos de obras.

Para la concejala de Podemos Carmen Díez “aun considerando que sus propuestas no son vinculantes, sin duda el potencial de los consejos zonales es bastante grande. Eso si se cree en la participación. No es el caso. La participación es una tarea en la que suspende el equipo de gobierno. Se presume mucho, pero realmente se hace poco. Me refiero a la participación de verdad, la que genera flujos mutuos, no comunicación de decisiones previamente tomadas que es lo que suele hacer este equipo de Gobierno”.