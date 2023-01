Nace el partido Por Salamanca: "Pedimos que no haya ciudadanos de primera y de segunda"

Las próximas elecciones a la alcadía de Salamanca contarán con un nuevo partido. Por Salamanca llega al panorama político de la ciudad para intentar hacerse un hueco y luchar en beneficio de la capital del Tormes. Chenche Martín Galeano es su cabeza visible y nos cuenta sus ideas en esta entrevista.

Qué es Por Salamanca: “Un partido nuevo, un partido de gente que se dedica a trabajar, nadie está dentro de la política y que nace porque ve que por el tema de las luchas políticas, Salamanca se queda sin nada. Los dos partidos tradicionales cada uno tira para un lado y perdemos la oportunidad de tener un tren en condiciones, que se invierta, que se trabaje por y para Salamanca... No nos maneja nadie y solo vamos a trabajar en Salamanca, no somos un partido al uso, somos un partido de gente trabajadora de diferentes sectores. Tenemos un buen equipo para trabajar por los problemas que tiene Salamanca actualmente y no perdemos en si el presidente del Gobierno o de Castilla y León hacen unas cosas u otras. No pedimos afiliación de nadie, puede entrar gente de izquierdas y de derechas, pero no admitimos extremos porque no son buenos”.

Problemas de Salamanca: “Salamanca tiene muchísimos problemas, sobre todo si partimos de los barrios, a los que se les ha tratado como ciudadanos de segunda. Llevamos un mes con inauguraciones de calles y parques por las elecciones, pero necesitan tener una voz real, que tengan vida, que no sean barrios dormitorios. Nos hemos cargado las fiestas de los barrios, el carnaval de Van Dyck… Queremos un concejal de barrio que sea el hilo conductor entre los vecinos y el Ayuntamiento, una policía de proximidad, el policía que está por el barrio, conoce al vecino, lo que pasa por el barrio, que pueda tomar denuncia in situ… También falta limpieza y alumbrado. Pedimos que no haya ciudadanos de primera y segunda, que los barrios tengan los mismos servicios que el centro. También queremos los mismos horarios de los autobuses que de los trabajadores, no puede ser que se acabe a las 22:30, queremos que el fin del autobús sea a las 12 de la noche, que haya más líneas o frecuencias, que no sea como en Huerta Otea que pasa uno cada media hora”.

Economía: “Hay muchos locales cerrados y queremos elaborar el plan de ‘Salamanca está viva’. Mediar entre propietarios y emprendedores para que se monten más negocios. Recuperar el comercio de barrio porque en Los Alcaldes no hay ni una panadería, en Huerta Otea es similar... Y es muy importante porque da vida al barrio y un barrio con vida funciona, si dejas que se muera se convierten en sitios muchos más precarios. También contamos con el plan ‘Por tu negocio’ para apoyar a los emprendedores desde el minuto 1, poniendo personal del Ayuntamiento para que los ayude. También creando una fórmula de continuidad empresarial para que cuando una persona vaya a cerrar, hacer una labor desde el Ayuntamiento para que continúe con ese negocie. No queremos que desaparezca ningún tipo de negocio. Nos quejamos de que nuestros jóvenes se van de la ciudad, pero si no hay empleo se van. No puede haber tanta burocracia para montar un negocio, así que vamos a poner en marcha una Ventanilla Única Empresarial que funcione y que se puedan abrir los negocios en 24 horas”.

"Queremos sacar la Feria de Día de Salamanca"

Ayudas a empresarios: “Para los empresarios, ahora que estamos con la crisis energética, que no hemos salido de pagar los ICO y ha venido esta, pondremos ayudas directas. Es mejor darlas a que cierren más negocios”.

Futuro de Salamanca: “Tenemos el plan ‘Por tu futuro’. Los jóvenes necesitan oportunidades y para eso queremos reactivar una Formación Profesional positiva, buena y acorde a las necesidades del mercado. Formar gente con una bolsa de trabajo para que tenga su empleo, que no pierda el tiempo. De lo de Peña Alta se nos llena la boca, pero sigue ahí. Hay Montar industria, pero de verdad, que cree puestos de trabajo. Para ello, haremos que esa industria no pague un duro por esos terrenos, que sean cedidos por el Ayuntamiento y cree puestos de trabajo. Y que Salamanca sea foco de atracción empresarial. Reactivar Matacán, que está muy parado y a través de ahí captar mercados internacionales. Celebración de congresos y dar un repaso al Palacio de Congresos porque no está para congresos específicos porque no está adaptado a las nuevas tecnologías. Eventos de carácter cultural y de ocio porque parece que el turismo se engloba en un sector que no tiene por qué englobarse. En resumen, ir creando ciudad y vertebrando Salamanca desde los barrios”.

Medio ambiente: “Queremos una Salamanca verde. Empezar con consumo circular e intentar transitar de esa circularidad. Dar ejemplo y no solo dar charlas de la economía circular, que todo lo que se produzca quede en recursos propios disponibles. Evitaremos que se generen muchas más emisiones de carbono y que nuestra huella sea la mínima posible. Hay que soterrar muchísimos contenedores de basura que están en el centro y no nos benefician para nada. Crear pequeños pulmones para la ciudad, plantación de árboles y zonas verdes, zonas de ocio, bancos, algo deportivo. En Los Alcaldes, por ejemplo, vemos una explanada llena de suciedad y son los vecinos los que están plantando arbolitos”.

Feria: “Queremos sacar la Feria de Día de Salamanca e instalarla donde están las ferias, con su escenario, agua corriente, seguridad y la higiene que se pueda. Como los autobuses son gratuitos, va a bajar la gente igual y si alguien toma alcohol, no tiene que coger luego el coche. Hay que quitar la montonera de Salamanca porque no es saludable para nadie. A los hosteleros no sé si les gustará, pero sería bueno para Salamanca”.

Problema de los trenes: “Voy a luchar por la frecuencia de los trenes. Hay que regular bien las frecuencias de los alvias de Salamanca-Madrid, estudiarlo bien, y apoyar el corredor Oeste, la Ruta de la Plata. El tren de alta velocidad Oporto-Madrid que querían que pasase por Salamanca es una buena oportunidad”.

"A la gente le gusta que su alcalde sea una persona normal"

Situación política: “No no vamos a meter con nadie, es tiempo de remar todos en la misma dirección. No podemos ser la cuarta provincia de Castilla y León y ver que todas las inversiones se hacen en León, Burgos o Valladolid. Tenemos que hacerlo, pero todos los partidos políticos de la mano. No podemos pensar solo en el turismo y en las piedras. Hablamos del talento, pero como no montemos industria aquí no vendemos más. Bares hay muchísimos, pero peligra el negocio de proximidad, está más que asfixiado. Que todo el mundo compre en el pequeño comercio. El mercado de la Plaza es otra de las figuras a las que hay que darle una vuelta grande y si lo hacen peatonal, se lo cargan”.

Deporte: “Hay instalaciones que me dan vergüenza. Que se haya vacunado a personas en el Multiusos, hayan pagado por vacunar y tengamos Würzburg municipal 100% que nos hubiera costado 0 euros o hubiéramos recibido el dinero de la Junta… En El Zurguén quieren un vestuario femenino y no se lo hacen. Tenemos 8.000 fichas de chavales que juegan al fútbol y a muchos no se les hace chequeo médico. El carril bici es una chapuza. Están hechos para que quiten coches, no peatones. La gente lo ve, pero los concejales no. Pudiendo hacer las cosas bien, no entiendo que se hagan mal. Los concejales no están solo para ir a una fiesta y comerse una paella”.

Quién es Chenche Martín Galeano: “Una persona muy trabajadora. He sido 20 años presidente de los empresarios del polígono de Los Villares, 6 años presidente del CES y 6 años tesorero de la Cámara de Comercio de Salamanca. Soy una persona muy implicada con las inquietudes de la ciudad. Durante la pandemia me ha tocado estar en primera línea en reivindicaciones con la hostelería, los feriantes, los gimnasios, las peluqueras… Después de tanto pegarme con el sistema y ver que en el 99% de las veces no te hacen ni caso o tienen que pedir permiso, he visto que es la ocasión de trabajar por y para Salamanca. Vamos a eliminar las barreras de ciudadanos de primera y de segunda y eliminar privilegios que en política no se deberían tener. ¿Por qué el Ayuntamiento tiene aparcamientos reservados? Si los ciudadanos pagan, todos pagan. Los servicios de chóferes en la plaza de los Bandos me parece estupendo para una gestión, pero que tenga su sitio reservado por ser quién es no me parece bien. En los sitios donde he estado, no he pasado ni un café. A lo mejor la gente dice que soy un incauto, pero no percibo así el trabajar por la gente, tienes que estar al lado de ellos y sin unos privilegios que ellos no tienen porque entonces no te hacen caso. A la gente le gusta que su alcalde sea una persona normal, que vaya andando, en autobús o en un coche que deje en el párking”.