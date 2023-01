Las escritoras Andrea Longarela y Susana Gil se encuentran con sus lectores salmantinos

El Corte Inglés de Salamanca acogerá este fin de semana las firmas de libros de las escritoras Andrea Longarela y Susana Gil, ambas en el departamento de Librería de la Planta Baja del centro comercial de María Auxiliadora.

Andrea Longarela, firmará ejemplares de su libro ‘El faro de los amores dormidos’, hoy viernes 27 de enero, desde las 18:00 hasta las 20:00 h. En el caso de Susana Gil, la firma de ejemplares de ‘Sin decir adiós’ se producirá mañana sábado 28 de enero, de 12:00 a 14:00 h. por la mañana y de 18:00 a 20:00 h. por la tarde.

‘El faro de los amores dormidos’

El libro relata una historia bellísima sobre amores de verano, mareas imprevistas y un secreto que permanecerá para siempre en el corazón de los lectores. Varela de Mar es un pueblo pequeño y tranquilo. Doscientos treinta y tres habitantes. Una playa que desaparece cuando sube la marea. Un faro abandonado. Por eso Alba no lo visita desde hace cinco años. Bueno, por eso y porque allí fue donde aprendió lo que duele el amor y la herida aún escuece.

Sin embargo, en Varela también está Pelayo, su abuelo, que ha comenzado a olvidar y que ahora la necesita. Y también los recuerdos que dejó en sus calles cuando se marchó sin mirar atrás. Y Enol, el chico de las conversaciones raras, la obsesión por las mareas y que parece haber nacido en la época equivocada. Un regreso inesperado, un faro lleno de secretos y dos historias inacabadas que merecen la oportunidad de un nuevo final.

Andrea Longarela

Andrea Longarela, también conocida como ‘Neïra’, su seudónimo literario, es una autora de novela romántica nacida en Valladolid en 1985. Tras licenciarse en Psicología en Salamanca, volvió a su ciudad natal, donde reside.

Durante un tiempo buscó su camino mientras escribía en sus ratos libres. Al final decidió atreverse a compartir sus obras, lo que rápidamente la llevó a hacerse un hueco entre las autoras románticas nacionales. Amor se escribe con H y otras maneras de decirte que te quiero (Esencia, 2018) fue la obra con la que dio el salto definitivo al mundo editorial. Siguieron a esta April, Adam y la trayectoria de los planetas (Crossbooks, 2019). En 2020 publicó su bilogía «Historia de Daniela» (Booket, 2020), y en 2021, Tú y yo en el corazón de Brooklyn (Esencia), Siete citas para Valentina (Booket) y Te espero en el fin del mundo (Crossbooks, 2021). En 2022 publica El faro de los amores dormidos (Crossbooks, 2022).

‘Sin decir adiós’ (Susana Gil)

‘Sin decir adiós’ es una historia llena de historias narrada en tres nudos dobles, los que se crean en la garganta, en el corazón y en la conciencia, desde los personajes hasta el lector. Esta obra pretende ir abriendo los ojos muy despacio y con suavidad, igual que despierta un domingo, del mismo modo que la vida levanta los párpados de un bebé para que la descubra, hasta mostrarnos algo que no queremos ver, porque es tanta su fuerza que tememos que destruya la comodidad de nuestra mirada. Los tenemos cerca y no somos capaces de verlos, porque con las prisas nos comemos el tiempo a bocados.

La historia empieza cuando una joven estudiante universitaria de literatura de nombre Alicia debe pasar unos días en un geriátrico, cumpliendo una condena impuesta por la jueza de turno. La pena consiste en animar a los internos, haciéndoles compañía, escuchándoles sus penas y glorias, haciéndoles la estancia lo más apetecible posible

Susana Gil Barbero

Susana Gil, autora de ‘Sin decir adiós’, nace en Valladolid el 17 de julio de 1975, ciudad en la que vive hasta los veintiséis años. A esa edad se traslada a Madrid por motivos de trabajo y actualmente vive en Pinto.

La radio es una de sus pasiones. Durante muchos años tuvo la fortuna de poder dedicarse a ella profesionalmente y, aunque sigue ligada al mundo de la locución, la llegada de la pandemia le ofreció la posibilidad de embarcarse en algo que llevaba tiempo deseando hacer: escribir. Las redes sociales le brindaron el empujón que necesitaba.

Es aficionada a escribir relatos. El detonante para crear una historia lo encuentra en cualquier parte: en las imágenes que ve desde la ventanilla del coche, en un aroma, una fotografía, una frase, en retazos de conversaciones. Afirma la autora ‘Si las musas me visitan desbloqueo el teléfono y me pongo manos a la obra. Da igual si estoy en la cama o en la cola del supermercado, me aferro a ellas y tecleo’

Así llegó ‘Sin decir adiós’, su primera novela. Libro cargado de los sabores, de los recuerdos de otras épocas, aquellas en las que habitaban los padres o abuelos.