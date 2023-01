Jehu: "No es más presión para mí que Lovato esté aquí, yo ni juego en el Salamanca UDS"

Jehu Chiapas, técnico del Salamanca UDS, ha analizado el derbi con el Santa Marta delante de los medios de comunicación.

Parte de bajas: "Solo Víctor Poveda, que espero que sea la única baja. Se han ido recuperando Mati, Benito y Amaro".

Joel: "Le falta una última revisión con los especialistas. No me gustaría especular sin ser completamente certeros. Los médicos están solucionando su situación y no nos queremos apresurar. Es la salud lo importante".

Mercado: "Te condiciona si Joel no puede seguir y lo ideal sería tener a uno más. Si no encontramos a nadie que venga a sumar, tampoco veo necesario traer por traer. Espero que venga alguien".

Centrales: "No me vale traer a un central que no cumpla con lo que buscamos".

Identidad del equipo: "En Almazán hubo un avance importante en lo que buscamos y no se pudo ver por televisión. Ojalá este fin de semana podamos plasmarlo. Todo pasa por ganar y tener la victoria".

Defensa: "Estamos practicando con todos y viendo sus cualidades".

Santa Marta: "Es un equipo que tiene una identidad muy clara y pocas veces la cambia. A su forma de jugar es un rival práctico. Siempre hay un extra en este tipo de partidos".

Césped: "Está complicado en la época del año que nos encontramos. No es excusa".

Retener jugadores: "No he tenido que convencer a nadie".

Verduzco y Lovato: "Es un tema directivo y no me enfoco en nada más que en lo mío. No es más presión para mí que Lovato esté aquí, yo ni juego".