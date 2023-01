Dimiten los dos ediles de Cs, que gobernaban con el PP en Aldeatejada

Los dos ediles que Ciudadanos tenía en el Ayuntamiento de Aldeatejada, Francisco Javier Martin Blanco y Sebastian Martín Gómez, han presentado su dimisión debido a que "no podemos desarrollar nuestras competencias porque son pisadas por otros concejales".

En este sentido, el primero de ellos explicaba que siendo el edil de obras "el anteproyecto del colegio a mi no me ha llegado, el de las rotondas tampoco y así desde el principio de legislatura". Del mismo modo, denunciaba que las concejalías de Cultura y Festejos no han sido compartidas, aunque se había pactado. "Siempre el al alcalde decía que se iba a cambiar, pero los concejales no lo respetan".

Hasta hoy el PP gobernaba en este municipio con 3 concejales, junto a los 2 de Cs, mientras que el PSOE estaba en la oposición con 4. Además, se le ha planteado el Grupo Socialista la opción de una moción de censura pero "no la ven viable".

Por lo tanto, los dos ediles de Cs pasan a la oposición en estos últimos meses de la legislatura. Por su parte, el portavoz provincial de Ciudadanos en Salamanca, Manuel Hernández, manifestaba que "les apoyamos en todas las decisiones".

Fotos de David Sañudo