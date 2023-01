Casañ: "Por las salidas, un central tendríamos que tener. Y por fuera también queremos que llegue alguien"

"¿Un delantero? Tenemos cuatro jugadores que puedan jugar ahí y salvo que se produjera una salida que no esperamos…", ha comentado

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar del partido contra el Rayo Majadahonda.

Nuevos fichajes: "Están en periodo de adaptación para que se vayan acoplando a lo que queremos".

Semana con pocos efectivos: "Se trabaja mejor cuando tienes menos gente porque están todos más enchufados, pero no hay esa competencia de cuando somos 22. Es un rival potente el que nos toca".

Fran Rodríguez, ¿titular?: "Podría ser. Sí que es verdad que jugadores que vienen, necesitan un periodo de adaptación. A nivel físico, igual que Unai, ha venido muy bien y con mucha predisposición".

De la Nava: "Hoy ha entrenado con el grupo normal. Viene de una molestia, pero no ha sido ninguna rotura. Mañana viene convocado. Marcos Báez y Miguel Caballero van a venir con nosotros".

Fichajes: "No puedo perder tiempo en eso ahora y solo me centro en el Rayo Majadahonda. Por las salidas, un central tendríamos que tener. Y por fuera también queremos que llegue alguien. ¿Un delantero? Tenemos cuatro jugadores que puedan jugar ahí y salvo que se produjera una salida que no esperamos… al que venga, lo recibiremos con los brazos abiertos”.