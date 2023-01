Primera imagen de Piqué con Clara Chía compartida en su Instagram

Desde que Shakira lanzó hace dos semanas su 'Session 53', una canción repleta de misiles hacia Gerard Piqué y Clara Chía, los rumores no han dejado de perseguir a la pareja. Aunque el exfutbolista no dudó la cara por su nueva novia reapareciendo en la Kings League a bordo de un Twingo y con un Casio en la muñeca - "un reloj para toda la vida" aseguraba, en clara referencia a la letra del single de su ex - no se tardó en especular con que estaría atravesando una crisis con la joven catalana.

Al parecer, Clara, que estaría muy afectada por los ataques que Shakira le dedica en su nuevo tema, habría abandonado el piso de Gerard para huir de la presión mediática refugiándose en la casa de sus padres, y habría llegado a creer que el blaugrana intentó reconciliarse con la cantante cuando ya estaba con ella por la parte en la que la colombiana canta "yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques".

Los rumores de crisis dieron paso a los de ruptura cuando, con el paso de los días, a Clara parecía habérsela tragado la tierra. Además, y para echar más leña al fuego, este fin de semana ciertos medios de comunicación con que Piqué habría sido infiel a su chica con una atractiva abogada catalana llamada Julia Puig.

Informaciones que no han afectado en absoluto a la pareja que, después de diez días sin dejarse ver juntos, este domingo reaparecían en la última jornada de la Kings League, desmintiendo con su actitud cómplice y cariñosa, y sus miradas de amor, cualquier tipo de crisis entre ellos.

Y ahora Gerard ha decidido ir un paso más allá e, incumpliendo su 'norma' de no compartir nada de su vida privada, ha oficializado su relación con Clara a golpe de imagen romántica en Instagram. Un selfie en el que ambos, pegados y con el exfutbolista apoyado ligeramente en la cabeza de su novia, miran felices a la cámara en la que parece ser la terraza de un restaurante. Una fotografía que en pocas horas acumula más de 2.400.000 me gusta y 417.000 comentarios.

Una manera de dejar claro, sin necesidad de palabras, que están más enamorados que nunca, que lo suyo va muy en serio y que en nada ha afectado a su noviazgo - que al parecer duraría ya más de un año - la canción de Shakira.

La foto de Instagram:

Gerard Piqué y Clara Chía. Foto Instagram 3gerardpique