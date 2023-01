Presencias invisibles

Decía Charles Baudelaire el poeta, ensayista y crítico de arte francés que 'Lo que es creado por el espíritu es más vivo que la materia'. Tal vez esa fue la razón de que a la manifestación del sábado 21 de enero en la Plaza de Cibeles de Madrid contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, acudiera la presencia invisible del espíritu de Nuñez Feijóo y no su materialidad corpórea.

Aunque también podría ser que al Presidente del PP no le interesara ser fotografiado – sobre todo en tiempos de elecciones - en compañía del caudillo Santiago Abascal. Porque seguro que por su mente pasaron los efectos ocasionados por aquella foto de Colón de 2019 y las palabras del manifiesto leído que, por cierto, fue consensuado por su partido con Vox y Ciudadanos, y en el que se acusaba al Gobierno, también en aquella ocasión presidido entonces por Sánchez, de traidor. Seguro que recordó a todos los desparecidos de aquella peculiar reunión de la derecha española, porque hoy son muchas las ausencias y seguro que fue consciente de que de los máximos dirigentes de partidos a nivel nacional que asistieron entonces, sólo sobrevive el omnipresente Abascal.

Ya no está Pablo Casado, su antecesor en el cargo, ni Albert Rivera, que con su presencia marco el principio del fin de Ciudadanos. Tampoco está Cristiano Brown de Unión, Progreso y Democracia (UPyD); ni Carmen Moriyón, de Foro Asturias; ni la que fuera Secretaria de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Ibáñez; ni el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Creo que el temor de ser una nueva víctima de la ‘maldición del Tutankamón’ pudo estar detrás de la decisión de Feijóo.

Pero su invisible presencia se puso de manifiesto en las declaraciones públicas de apoyo que realizó y en las que incluyó algunas afirmaciones si no peligrosas al menos inquietantes. La primera fue reconocer el estatus de partido constitucionalista a Vox (no le quedaba otra estando como están las cosas en la comunidad de Castilla y León) negándonosla a todos los que no asistimos. La segunda, y si cabe más grave, fue reclamar la expulsión del Presidente del Gobierno, un presidente que sería bueno recordarle, fue elegido democráticamente, aunque no aclaró cómo desearía expulsarlo.

El lema de los asistentes a tal evento fue ‘Por España, la democracia y la Constitución’ y en el texto del manifiesto se acusaba y denunciaba al Gobierno como responsable de ‘la grave situación que atraviesa España, del deterioro de nuestra democracia, el debilitamiento de nuestro Estado y la grave erosión de las instituciones’. También era culpable de que ‘los delincuentes de todo tipo y condición están bajo la protección de Sánchez’, al que se calificaron de dictador, de ser el peor Presidente de la historia; exigiendo no sólo su dimisión, también su ingreso en prisión. Y como siempre volvieron a hacer mención de sus temas favoritos, que no son otros que los nacionalismos secesionistas y la herencia del terrorismo etarra, a falta de otros argumentos mas sólidos y actuales. Visto lo visto creo que el lema adecuado para dicha convocatoria debió ser: ¡Que viene el coco! Y encima nos enteramos de que el núcleo de nuestro planeta se está parando. ¡Sálvese quien pueda!

Presumieron y se vanagloriaron de ser los auténticos defensores de España, de la democracia y la libertad; frente al totalitarismo de ‘sanchismo’, y de hacerlo junto a los españoles de bien que allí estaban. Si ya nos había negado el ser constitucionalistas, ahora nos negaban también la nacionalidad a todos los ausente. Pero se les olvidó mencionar que, si pudieron estar en Cibeles y decir lo que dijeron fue, precisamente, porque estamos en un país democrático y porque entre todos hemos construido un Estado de Derecho.

Por todo esto, resulta cuanto menos chocante que entre los nombres de las entidades convocantes y las asistentes a la concentración, abunden palabras como libertad, convivencia, tolerancia o igualdad[1] y sus integrantes se presenten arropados, acorazados, tras la bandera nacional cuya propiedad intentan monopolizar.

Diderot, filósofo y escritor francés, figura relevante de la Ilustración e impulsor de la Enciclopedia, ya escribió en el siglo XVIII que 'no hay más soberano legítimo que la nación y no puede haber más legislador legítimo que el pueblo'. Les convendría leer algo de todo esto, y también recordar las palabras de Antonio Gala: 'La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer'. Idea que también suscribió frente a la dictadura el no menos ilustre Miguel de Unamuno.

[1] Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa, Libres e Iguales, Neos, Convivencia Cívica Catalana, S'ha Acabat, Dignidad y Justicia, Diálogos en Libertad o la Asociación por la Tolerancia