La Policía Nacional reclama al Ayuntamiento un corredor para vehículos de seguridad

Alternativa Sindical de Policía ha realizado un comunicado para pedir el Ayuntamiento de Salamanca la creación de un corredor para vehículos de seguridad y policiales en el entorno de la plaza Fontana para evitar atascos, una circunstancia que puede impedir la llegada a tiempo del servicio y la atención al ciudadano.

A continuación, les ofrecemos el escrito completo del sindicato:

"El sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) en Salamanca quiere denunciar nuevamente, ya que no se ha visto ningún viso de arreglarse, la caótica situación que viven los policías nacionales que están de servicio entre las 14:15 horas y las 14:45 horas de lunes a viernes en las inmediaciones de las dependencias policiales de calle Jardines.

Desde inicios del curso escolar, ocurre todos los días laborales y a la hora mencionada más arriba que los vehículos de emergencias del Grupo de Atención al Ciudadano (radiopatrullas), policías estos que están para todo tipo de emergencias y que debido a las labores que tienen encomendadas necesitan muchísimas veces la máxima celeridad para realizar su trabajo de la mejor manera y tratar de auxiliar/ayudar o proteger lo antes posible a la ciudadanía, y que por esta problemática fácil de subsanar bajo el punto de vista de este sindicato se ven obligados siempre a estar atascados en las inmediaciones de la plaza Fontana y calles aledañas (calle Cordel de Merinas, calle La Fontana, calle Ballesta, y calle Jardines) bastante tiempo sin poder tener una vía de escape que les facilite llegar lo antes posible al lugar del requerimiento/suceso, por todo esto:

Solicitamos al responsable de tráfico y urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca que urgentemente estudie las medidas oportunas para facilitar y darle solución lo antes posible a la grave problemática que existe en esa franja horaria y en esa zona de Salamanca, situación la cual hace que un servicio tan importante para todos los ciudadanos de Salamanca como es el Grupo de Atención al Ciudadano de la policia nacional en el cual el tiempo es oro, pueda realizar su trabajo con la máxima rapidez y profesionalidad.

Este sindicato cuestiona si no podría utilizarse los días que existe esta problemática, el tramo de calle Jardines que va desde el paseo de Canalejas hasta la salida y entrada de vehículos policiales del patio de la Comisaria de Policia Nacional, como únicamente de tránsito para vehículos de emergencias, vehículos policiales, usuarios de garajes de la zona/talleres, etc. Sería un tramo de vía muy corto con unos días específicos de uso y que entendemos no sería un perjuicio importante para los demás usuarios".