El actor Miguel Ángel Muñoz en Salamanca: “Me encanta la ciudad. Tengo muchas ganas de subirme a su escenario por primera vez”

La obra de teatro ‘El Síndrome del Copiloto’ llega a Salamanca este fin de semana por partida doble. El viernes 27 y el sábado 28, el Teatro Liceo acogerá esta emotiva obra protagonizada por Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz.

La historia cuenta una travesía de ocho días que realiza Marina (Cuca Esrcribano), cumpliendo el último deseo de su marido que acaba de fallecer, Óscar (Miguel Ángel Muñoz), y que es llevar sus cenizas hasta Tánger. Una obra que viene del verso de Mujeres de comprar flores, que se ha traducido a más de 15 idiomas y lleva 25 ediciones.

Uno de sus protagonistas, el reconocido actor Miguel Ángel Muñoz, habla con este medio de comunicación horas antes de su estreno en un teatro salmantino, y nos desgrana detalles de la obra y de su visión de la capital del Tormes.

¿Qué nos vamos a encontrar sobre el escenario?

Una obra maravillosa. El personaje que a mí me toca interpretar es a Óscar, su marido, el que le acompaña en toda esta travesía a modo de fantasma, en gran parte de la obra, y en otras recordando a través de flashback lo que fue su relación. Un obra profundamente inspiradora porque no solamente ocurre por la cultura y como se han relacionado los hombres y mujeres durante años, en la que la mujer siempre cuidaba de la familia, y al final acometía las decisiones que tomaba su marido y le acompañaba en la vida a modo de copiloto, sino que puede ser equivalente a cualquier relación de dos personas en la que una persona por los miedos, o por no estar segura de las decisiones que tiene o quiere tomar en la vida, acepta ser la copiloto de la vida del otro. Hay una frase muy inspiradora que dice “el rumbo es crucial, porque a veces no tomar una decisión es tomar una muy importante, y eso es lo que descubre este personaje a lo largo de la obra, que no puede culpar a su marido de que ella haya sido su copiloto, porque ha sido ella quien por sus miedos no quiso tomar las riendas de su propia vida.

¿Al final es una situación en la que mucha gente se puede ver reflejada en la vida real?

Sí, nos pasa muchísimo. Cuando hay libros a la venta después de cada función, la gente está muy interesada en comprarlos porque hay frases que escribirías en las notas de noche, y efectivamente es muy inspiración en ese aspecto. Peor no solo en relaciones de pareja, a veces uno no es capaz de tomar las decisiones propias de cumplir sus sueños en la vida porque prefiere hacer lo que le gustaría a su familia, a sus amistades, a su círculo social… y el ser valiente en la vida, y luchar por tus sueños y a veces con peligro, o el riesgo de fracasar, es muy difícil; y seguir la corriente de la manada es a veces mucho más sencillo, porque si haces lo que para todo el mundo está bien, nadie te va a criticar, sobre todo, si no te sales de la línea y no fracasas. Al final la vida es de cada uno y deberíamos vivirla como si fuera el último día.

Centrándome en Óscar, ¿cómo es interpretar a un fantasma?

Es un regalo, porque cuando eres un fantasma te permites hacer cualquier cosa que puedan suceder durante la obra, unas son las directrices de la directora pero otras, a modo metafórica, desde que se crean todos los elementos que suceden alrededor de la obra … pueden ocurrir cosas. En ocasiones, que Óscar ha podido hacer cosas al ser fantasma, ha permitido poder salvar cosas que ocurren en teatro que el público no sabe.

¿Qué has aprendido de este personaje?

Aparte de la experiencia que te da subirte a un escenario cada día, algo que yo llevo haciendo desde mis 18 años, y que necesito sí o sí cuando pasa alrededor de año o año y medio volver a subirme a las tablas, hay una parte de confirmar un poco la manera que yo tengo de vivir mi vida y de mi filosofía. Y es esa de no ser el copiloto de la vida de nadie, el tomar mis propias decisiones, el luchar por lo que quiero, y también a través de este personaje, al cual no le culpo, y no te puedo hacer un spoiler, hay un momento de la obra donde se descubre algo muy importante, pues también el quitar un poco de presión cuando los demás hacen algo que tú quieres o necesitas, mientras no les hayas obligado, el nivel de culpa es menor. En este caso, esto ocurre mucho en el personaje de Óscar, que no se puede sentir culpable por lo que ha sentido Marina porque él no le pidió que lo hiciera, fue ella quien lo hizo por complacerlo.

Tienes una amplia carrera profesional en diferntes formatos, ¿con cuál te identificas más?

Más que el formato son las historias y los personajes. Si la historia es interesante o el personaje para mí me supone un reto o algo que quiero hacer, ya es suficiente. Para mí ese viaje es más importante que el medio en el que se realiza el trabajo. Pero es cierto que en teatro cada año y medio, dos años, si que necesito subirme al escenario porque la vivencia que tienes como actor desde que se levanta el telón hasta que termina, es totalmente diferente a cuando estás haciendo una película o una serie. A veces te puede salir mejor o peor, pero lo más bonito es que la historia comienza en un sitio, acaba en otro, va por orden cronológico y ahí nadie te puede parar, y eso es muy satisfactorio.

¿Conoces Salamanca?

Sí sí, conozco la ciudad, he estado mucho, me encanta a parte que está muy cerquita de Madrid, que es donde yo resido, y me hace muchísima ilusión actuar y pasar dos días allí, porque no he actuado en teatro allí, va a ser mi primera vez en un teatro de Salamanca.

Unas palabras para el público salmantino.

Que se animen, que vamos a estar dos días, yo tengo muchas ganas de estrenarme en Salamanca. La obra no solamente no les va a defraudar, si no que se van a llevar un regalo muy importante para sus vidas.