"Me explicaron que en el bono social, debido a mi discapacidad, tenía opción a un mayor descuento"

Cruz Roja Salamanca ha alertado de las "dificultades" de las personas con menos recursos para afrontar calentar las viviendas y afrontar el pago de la energía durante estas fechas en las que las temperaturas incluso se sitúan en las calles por debajo de los cero grados.

Esta situación, según ha apuntado en la información recogida por Europa Press, "se ha agravado" en los últimos meses por la inflación y el alza sostenido de los precios de la energía, unas dificultades en las familias que "ha constatado" Cruz Roja.

"Siete de cada diez de sus usuarios no puede mantener la temperatura de su hogar en un rango adecuado, a lo que se suma que las viviendas donde residen los colectivos vulnerables suelen tener calificación energética E, F, G, lo que eleva el gasto energético", ha remarcado.

En este sentido, ha comprobado "la necesidad de formación y capacitación de las familias, ya que son muchas las que no comprenden el funcionamiento del sector energético en España, desconocen medidas como el bono social y no entienden las facturas".

Herramientas de Cruz Roja

Para luchar contra la pobreza energética y en el marco del Plan Cruz Roja Reacciona, Cruz Roja en Salamanca facilitó el pasado año 80 ayudas económicas por importe de más de 6.400 euros destinadas al pago de facturas de electricidad y gas en los hogares con mayores dificultades.

Además, como refuerzo a este apoyo, el área de Medio Ambiente ha incrementado la realización de talleres sobre eficiencia energética, las entregas de lotes de ahorro (con bombillas led, aislamientos y temporizadores, entre otros sistemas), el asesoramiento y revisión de las facturas de la luz y del gas, las auditorías energéticas personalizadas, la gestión del bono social y la sustitución de electrodomésticos en hogares con vulnerabilidad social, unas medidas complementarias que han ayudado a ahorrar en el consumo energético a 270 familias en Salamanca durante el pasado año.

EXPERIENCIA DE UN USUARIO

"En Cruz Roja me revisaron la factura y me explicaron que, en el bono social, debido a mi discapacidad, tenía opción a un mayor descuento que no me estaban aplicando", ha explicado uno de los usuarios de Cruz Roja a través de la información facilitada por la organización en Salamanca.

Este hombre, que se llama José, también ha indicado que ha comenzado a incorporar rutinas de ahorro en el hogar aprendidas en el taller de economía doméstica. "Utilizo los reflectores de calor que me entregaron en el kit, he puesto aislamientos bajo las puertas y he aislado las ventanas con silicona. Miro todos los días por internet el precio de la luz por horas y cocino en las horas más económicas. Gracias a todo ello he bajado casi a la mitad la factura", ha apostillado.

Durante el pasado 2022, a través del acuerdo de Cruz Roja con la Fundación Naturgy, en Salamanca un total de 49 personas se formaron en cinco talleres y la entidad humanitaria entregó 48 'kits' de ahorro energético.

Asimismo, la organización contabilizó 36 auditorías energéticas personalizadas y facilitó la sustitución de frigoríficos, calentador de butano y la compra de una estufa de pellet en tres hogares con vulnerabilidad social.

Objetivo: combatir la pobreza

Para este 2023, Cruz Roja en Salamanca ha avanzado que "seguirá trabajando en la misma línea y de forma transversal para combatir la pobreza energética con los distintos perfiles de usuarios y usuarias que apoya la organización humanitaria".

Para ello contará también con la alianza con BP (British Petroleum) en el marco del Plan Cruz Roja Reacciona, lo que permitirá a la organización "llegar a más familias con acciones de asesoramiento energético, formación, entrega de lotes, rehabilitaciones de viviendas, pago de suministros y cualquier otra actividad que permita a las familias hacer un uso adecuado de la energía en los hogares y protegerse de las bajas temperaturas".