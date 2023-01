Crece la tensión entre la madre de Piqué y Shakira

Además, 'Lecturas' revela que la cantante habría pedido a sus hijos que no llamen abuelos a los padres de su ex porque se pone triste

La (tensa) relación de Shakira con los padres de Gerard Piqué, especialmente con su madre, sigue dando mucho que hablar. Y coincidiendo con la sorprendente información que revela este miércoles 'Lecturas' de que la cantante habría pedido a sus hijos Milan y Sasha que no llamen abuelos - 'avi' y 'ona' en catalán - a Joan Piqué y Montserrat Bernabeu porque se pone triste, se une la salida a la luz de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas de la 'suegra' callando a la colombiana.

Unas imágenes en las que la madre del exfutbolista, muy seria, toca la cara de Shakira antes de llevarse el dedo a la boca en un claro gesto de 'cállate' durante un evento al que acudieron hace años. Piqué, presente en el momento en el que su progenitora pedía silencio a su pareja, miraba hacia otro lado y seguía su conversación con una cuarta persona, aparentemente sin darse cuenta del feo que Montserrat había tenido con su nuera.

Esta grabación ha desatado varias teorías, aunque la que cobra más fuerza es que la cantante y su suegra nunca tuvieron una relación tan buena como la que pensábamos; de hecho en los últimos días se ha dicho que la doctora no aceptó a Shakira en un principio por no ser joven ni catalana, y los desaires hacia la novia de su hijo fueron una constante en los inicios de su noviazgo con Piqué, lo que dificultó su integración en el entorno del futbolista.

Y, una vez rota su relación, la colombiana no está dudando en vengarse con todas sus armas; la primera, la bruja a tamaño real que ha colocado en su terraza mirando directamente a la casa de sus suegros. La segunda, nombrando a Montserrat en su última canción - "me dejaste de vecina a la suegra" - y la última, pidiendo a sus hijos que no la llamen abuela. Algo que, como desliza su entorno, habría destrozado a la madre de Gerard.