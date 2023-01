Salva: "Si me llama el Manchester me tendré que ir, pero no tengo ninguna intención de moverme de Unionistas"

Salva de la Cruz, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de los últimos partidos, las titularidades de Alberto Sánchez, su futuro... y muchos más de la actualidad del club.

Fuera de la zona de peligro: "El vestuario está alegre por la dinámica. Han sido resultados buenos ante rivales directos y hemos aprovechado las ocasiones. Ojalá sigamos así. Da alivio verse fuera del descenso. Las victorias han llegado en un momento importante y la clasificación está muy igualada, pero no nos relajaremos ahora pese al margen que nos da".

Rayo Majadahonda: "Es un equipo con grandes jugadores, pero la Liga es fuerte y cada partido es complicado. Iremos con las pilas cargadas y con confianza para intentar hacer algo grande allí".

Las bajas en la plantilla: "El club se reforzará y desde dentro solo podemos darle las gracias a los compañeros. Son grandes futbolistas y se merecen cualquier cosa buena que les pase. El que venga será bien recibido".

Hace falta fichar: "Se han ido cinco jugadores más Mubarak, que no había conseguido debutar, pero sí que se nota que faltan efectivos en los entrenamientos. Tenemos buenos jugadores, aunque igual no hay tanto fondo de armario. Haremos un buen papel los que estamos y ojalá pronto venga gente a ayudar en esas posiciones".

Su suplencia: "Es parte del fútbol y todos queremos jugar. Ahora está jugando Alberto, que es un buen portero y los resultados están siendo positivos. Él puede responder y estar a la altura. Lo primero es el equipo y yo quiero ayudar dentro o fuera, que soy un profesional y hago buena labor en ese sentido".

Su futuro: "Estoy cómodo con el club, el equipo y la afición. Mi único objetivo es estar bien para ayudar y no tengo en mente nada más. Contactos siempre hay, pero mi prioridad es terminar lo que he empezado y la familia también está bien aquí. Si me llama el Manchester me tendré que ir, pero no tengo ninguna intención de moverme de Unionistas".