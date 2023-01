Aquí puedes probar el primer videojuego en el mundo sobre manuscritos medievales

Un equipo interdisciplinar de profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca ha creado el videojuego 'Scribe or Ages', el primero a nivel mundial que se centra en el mundo de la paleografía medieval.

A través de sus retos en la pantalla, el jugador se meterá en la piel de un monje robot que viaja al pasado, a la península Ibérica, para "recuperar el saber perdido medieval" y así se acercará "de forma amena" a los manuscritos medievales, con los que tendrá que ir superando pruebas.

Odoario es el personaje principal quien, junto al peregrino Gabriel, permite al usuario viajar en la pantalla a Córdoba, Toledo, Silos, Cogolla o Ripoll entre los siglos VI y XIII y a las escrituras visigótica, carolina o gótica, entre otras.

En esta misión, el jugador tendrá que superar ocho niveles con práctica en manuscritos medievales y con una mirada también al contexto histórico de la época, pero, en el afán por descubrir los secretos de los códices, también tendrá que hacer frente a las pruebas del villano del juego, Titivillus, un monje "caído en desgracia" que añadirá obstáculos a la tarea.

Esta iniciativa, ideada inicialmente para la práctica de alumnos que estudian la materia, permite viajar por el momento a través de la península pero el propósito es que, en un futuro, pueda ampliarse a otros lugares como las islas británicas, ha avanzado la experta y una de las promotoras de la iniciativa Ainoa Castro, miembro del Grupo de Investigación en Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania de la USAL (Ataemhis).

Pincha aquí para acceder al videojuego

Acompañada por el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel Mateos, Ainoa Castro ha explicado que este videojuego forma parte del proyecto 'The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula (c.900-1200)', que cuenta con diferentes acciones y que está dotado con 995.040 euros de la convocatoria ERC Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación.

Además del videojuego, que es una de las partes, los investigadores participantes han elaborado el primer catálogo para "ofrecer información básica" de todas las fuentes diplomáticas gallegas entre los años 900 y 1200 en acceso abierto.

En este caso, según ha explicado, el catálogo reúne más de 3.500 referencias e incluye de cada registro una ficha descargable con toda la información básica de cada ítem. Alcanzar este logro ha sido un propósito buscado por los investigadores desde los años 70 del pasado siglo, ha destacado Ainoa Castro.

Asimismo, ha resaltado que el proyecto ya ha servido para poner en marcha el videojuego con manuscritos medievales y la plataforma digital de escritura visigótica 'VisigothicPal' con información en abierto de avances en este campo del conocimiento.