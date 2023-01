Marta Sánchez tiene nuevo éxito: 'Contigo'

Marta Sánchez ha presentado este miércoles su último gran éxito, el tema 'Contigo'. La artista ha definido este sencillo ante Europa Press como un trabajo en el que expone su "enamoramiento, paz y tranquilidad".

Muy ilusionada y contenta por su nuevo sencillo, Marta Sánchez ha dejado claro que de momento no habrá ninguno más a renglón seguido: "Por ahora no voy a estrenar ninguna más, ya que me cuesta mucho sacar canciones porque lo hago yo todo, lo produzco y financio yo todo". Por lo tanto, sus seguidores tendrán que saborear este 'Contigo'.