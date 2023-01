La historia de los ex canteranos del Real Madrid que capitanean la nave del CB Tormes en LEB Plata

La cantera del Real Madrid de baloncesto es una de las más reconocidas mundialmente. De hecho, el club blanco es uno de los equipos que más jugadores aporta a otros equipos, en España, Europa o incluso en Estados Unidos, donde los jugadores más jóvenes de esta fábrica de talentos tienen salida. Dani Díez, Willy Hernangómez, Dino Radoncic, Santiago Yusta, Boris Tisma, Usman Garuba o Luka Doncic son solo algunos de los ilustres nombres del baloncesto profesional actual que salieron del club.

Ahora, el CB Tormes salmantino, a través de su primer equipo -La Antigua- ha recuperado a tres jugadores con pasado merengue para capitanear su nave en esta esperanzadora temporada 2022/2023 en LEB Plata: Acoydan McCarthy, Marc García y Waly Niang.

MCCARTHY

El jugador canario Aco McCarthy Santos (Las Palmas, 20/05/1999) pasó del Gran Canaria infantil al cadete del Real Madrid en 2013 y al júnior desde 2015 a 2017. El ahora base de La Antigua asegura que los mejores recuerdos de su etapa en el club madrileño fueron “las oportunidades que tuve de ir a Campeonatos de España, la Euroliga y poder hacer dos pretemporadas con el primer equipo. Y también el poder haber sido jugador de (José Luis) Pichel, que es una persona que admiro y que siempre me motivó”.

Sin embargo, McCarthy asegura que tiene una espina clavada de su paso por el Real Madrid, que no es otra más que “no haber podido terminar mi último año de la forma que me hubiera gustado y con la motivación de dar mi mejor nivel”. El canario reconoce, además, que el jugador que más le impresionó en su etapa merengue fue “claramente Luka Doncic. Aunque ya le conocía de la Minicopa, una vez en el Real Madrid era increíble ver como todo le salía bien y lo superior que era a los demás”. Este año, en su debut en Plata con La Antigua, el base canario promedia 21 minutos, 6.5 puntos y 6 de valoración en los 16 primeros partidos disputados, siendo una de las piezas claves.

MARC GARCÍA

Otro de los jugadores del actual equipo salmantino con pasado merengue es Marc García Calvo (Palma de Mallorca, 3/2/2001). El balear reconoce que la experiencia en el Real Madrid, al que llegó desde su tierra en 2016 ya como cadete, es “una de las metas de cualquier jugador joven” y es una llamada a la que no se puede decir que no porque “sabes que vas a estar en uno de los mejores clubes de Europa y del mundo”. “Lógicamente las ventajas de jugar en un club como el Madrid es que, a nivel personal y deportivo, lo tienes todo a tu alcance. Además, el club tiene como metas conseguir títulos y eso fomenta la competitividad”, reconoce el mallorquín tras su paso por el equipo blanco. “Sin embargo, la gestión que se haga de esa competitividad es la otra cara de la misma moneda, pero en el plano negativo. A nivel emocional es básico en este tipo de entidades la gestión del ego; si no lo sabes gestionar puede ser un verdadero problema sobre todo en la relación interna de un equipo, tanto para jugadores como para el equipo técnico”, subraya el base balear, internacional sub 18.

García reconoce que, en aquella época, disfrutó viendo de cerca a uno de sus ídolos: “Sergio Llull era un referente para mí. Estaba en su mejor momento, antes de la grave lesión que sufrió después y era increíble verle jugar, como sigue siéndolo ahora claramente”, añade. Actualmente, Marc García disfruta de uno de los momentos más dulces de su carrera, siendo un gran líder para su equipo, La Antigua CB Tormes, en LEB Plata. Con más de 30 minutos por partido, promedia casi 10 puntos, 4.8 rebotes, 3.7 asistencias y 10.6 de valoración por choque.

NIANG

Por último, el poste ­senegalés Waly Niang (Dakar, 5/6/1996) ha sido el último en incorporarse a las filas del equipo salmantino, con el que ha disputado ya cinco encuentros. Niang llegó al Real Madrid en 2012 como júnior y permaneció dos temporadas en la cantera merengue. El pívot africano fue uno de los baluartes del Campeonato de España que consiguió el equipo blanco ante el Unicaja en el que militaba Domantas Sabonis. Niang jugó además la final de la NIJT (ahora Adidas Next Generation) de la Euroliga en Milán. No pudieron derrotar al Estrella Roja, pero el junior merengue fue el que mejor resultados obtuvo esa temporada y el único en conseguir el título nacional.

Echando la vista atrás, el mejor recuerdo del senegalés en el club blanco fue precisamente “ganar el título de campeón de España júnior en mi segundo año en el Madrid. En el primer año perdimos en semis contra el Joventut, nos dolió mucho y nos prometimos que al año siguiente ganaríamos”. Esa fue una temporada espectacular para el equipo merengue y el propio Niang recuerda que “no perdimos ni un partido en la Liga”.

Sin embargo, al final de esa misma temporada, Niang recuerda uno de sus peores momentos deportivos de su periplo en el Real Madrid: “Perder contra el Estrella Roja en el Adidas Next Generation fue un palo enorme, lloramos mucho en el vestuario y, además, habíamos viajado con el primer equipo y ellos también perdieron contra Maccabi, por lo que el vuelo de vuelta a Madrid fue muy triste para todos”.

Niang también recuerda como parte amarga de su experiencia en La Fábrica “mi salida del club después de haberlo ganado todo, sobre todo a nivel personal, pero también colectivo con muchos títulos”. “Me quedó la espinita de ver cómo a otros jugadores sí le daban oportunidades a pesar de no haber ganado nada y que yo no tuviera esa oportunidad”, señala aún dolido.

En cuanto a los referentes que más le impresionaron, Waly Niang reconoce que jugadores como “Marcus Slaughter o Felipe Reyes era en los que más me fijaba y, además, tenían una relación personal muy buena con los júnior como yo cuando subíamos a entrenar con ellos en el primer equipo. También Jaycee Carroll nos trataba muy bien y tengo un gran recuerdo de ellos”, añade el poste de La Antigua. Niang promedia 28 minutos, 13 puntos y 7.6 rebotes para 14 de valoración media en su actual etapa en Salamanca, donde está dejando una magnífica impresión entre compañeros y afición.