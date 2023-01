Investigadores de Salamanca descubren "documentación inédita" de la Edad Media

Investigadores de la Universidad de Salamanca trabajan en un proyecto, dotado con cerca de un millón de euros de fondos europeos, que ya, en sus primeras fases, ha conseguido recoger "documentación inédita" sobre el papel del campesinado en el desarrollo de la comunicación escrita en la Edad Media.

Acompañada por el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel Mateos, la investigadora principal de la iniciativa, Ainoa Castro, miembro del Grupo de Investigación en Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania de la USAL (Ataemhis), ha explicado que la población laica de aquella época no sabía leer ni escribir pero que se valía de otros que sí, como escribas y presbíteros rurales, para que actuasen como testigos en documentos.

En este contexto, los científicos participantes han desarrollado desde 2020, con fecha de agosto de 2025 para su conclusión, el proyecto 'The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula (c.900-1200)'. En él, con una dotación concreta de 995.040 euros de la convocatoria ERC Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación, han elaborado el primer catálogo para "ofrecer información básica" de todas las fuentes diplomáticas gallegas entre los años 900 y 1200 en acceso abierto.

En total, según ha explicado, reúne más de 3.500 referencias e incluye de cada registro una ficha descargable con toda la información básica de cada ítem. Alcanzar este logro ha sido un propósito buscado por los investigadores desde los años 70 del pasado siglo, ha destacado Ainoa Castro.

Asimismo, ha resaltado que el proyecto ya ha servido para poner en marcha un videojuego con manuscritos medievales, con el nombre de 'Scribe of Ages', y la plataforma digital de escritura visigótica 'VisigothicPal'.