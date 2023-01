"Las compras de los salmantinos están siendo más comedidas en la cuesta de enero"

Estamos en plena ‘Cuesta de Enero’, una etapa donde convergen las ganas y el querer ahorrar y controlar gastos, junto con las rebajas y la baja de precios de algunos productos. Los gastos realizados durante el periodo navideño, el ajuste de los precios en los productos y servicios a principios de año y otro factores dan lugar a este concepto ya extendido entre la sociedad.

Sin embargo, debido a la inflación y al aumento de los precios y productos en el último año, ¿se trata la actual ‘cuesta de enero’ la más dura de los últimos años? “Las primeras estadísticas, por ahora recogidas, muestran que la subida de los precios y la inflación está haciendo que las compras sean más comedidas”, explican desde la Unión de Consumidores de Salamanca.

En este sentido, aunque de forma directa no se conocen los datos económicos exactos de las compras que se están produciendo, “el periodo de rebajas muestra que al igual que la gente antes compraba más", en esta ocasión “se está comprando más los productos que se necesitan”.

El periodo de rebajas, que comenzó a principios de mes y, en algunos casos, a finales de diciembre de 2022, “hace que la gente se anime un poquito más”. Indican que “los comerciantes si se están preocupando en intentar ajustar los precios estos días, por ese motivo, porque es un periodo en el que siempre se compra más”.

Por ello, es fundamental tener cuidado y revisar bien nuestras compras en este periodo de rebajas. “Hemos detectado prácticas por parte de comerciantes que realmente luego no han hecho las rebajas como tal. Se está descubriendo que, en algunos casos, que igual despegas la etiqueta de un aprensa de ropa, por ejemplo, y resulta o te has dado cuenta de que antes de las rebajas esa prensa costaba x, y te acabas dando cuenta de que el precio no ha bajado o que incluso es superior a lo que tenía que ser. Ahí si estamos detectando ciertos incumplimientos o trampas por parte de algunos comerciantes.”.

Otro elemento que entra en juego ante las rebajas y la cuesta de enero, son las compras on-line, que cada vez ganan más fuerza. “Normalmente para el consumidor medio, el elemento de referencia para comprar es el precio”. Pero, aunque en internet suelen existir precios más baratos, “todos los consumidores al final hacen sociedad”. Desde la UCE destacan que, en su opinión, “la compra física aporta una serie de cosas que no aporta la online”.