No pretendo ir por orden de dislates…

La señora Belarra la ha tomado con las grandes superficies Mercadora y Carrefour y regresar a lo que ni ella ni yo recordamos CARTILLAS DE RACIONAMIENTO:¿sabe que significa el nombre de Carrefour? Apuesto que no, ni cuando, ni como ha nacido

Es gratis la lección Ione Belarra, lapicero y papel ¿yaaa? Bien, comienzo

Carrefour es una de las empresas de hipermercados de origen francés y actualmente es de los líderes en su sector sobre todo en Europa. Su origen se remonta al año 1959 en la Alta Saboya, Francia por parte de los integrantes de las familias Marcel Fournier y Denis Defforey, oficialmente se abrió el primer hipermercado en 1963 en Sainté-Genevieve-des-Bois, en ese momento ya tenían decidido que el proyecto se iba a enfocar al concepto de hipermercados, años después decidieron expandirse a Bélgica, año 1969, y tres años después llegaron a España.

Carrefour, en francés, significa “cruce de caminos” y, justamente, su primera sucursal se encontraba entre la avenida Parmelan y André Theuriet, en Annecy. Su logo nació recién estrenado el año 1966, primero como una C encerrada en un diamante y luego mutó hacia el que conocemos hoy.

Da empleo a 320000 personas en todo el mundo

¿Cuál es el verdadero origen del nombre de Mercadora?

Juan Roig, el presidente, reveló el verdadero origen del nombre de la cadena Mercadona. Su nombre se lo puso el hermano del presidente de la compañía, Fernando Roig. Este vio el nombre de una pasta italiana que se llamaba 'Mercadonna' y decidió quitarle una de las 'n' para formar el nombre de la cadena de supermercados que, años más tarde, llegó a convertirse en una de las más importantes de España.

En 1996, Mercadona tiene sus propias marcas blancas entre las que destacan Hacendado, Deliplus o Bosque Verde, en la actualidad gozan de gran popularidad entre los consumidores gracias a la calidad e innovación de algunos de sus productos...Mercadona la emrpesa del señor Juan Roig,empleos directos 95000.

La intervención política en la economía,nos llevaría a que paises tan ricos como fueorn Venezuela y Cuba,donde tantos paisanos nuestros emigraron en busca de una vida mejor.Hoy son ejemplo de pobreza y miseria,estraperlo y corrupción.

Hasta aquí un poco de historia de nuestras grandes superficies.Sin olvidar la de mi pasisano Amancio Ortega...los podemitas,era tiña la que tuvieron con él o mejor con Inditex.Ya quisieran ser Amancio,salir de la pobreza y formar con su trabajo y el de su primera esposa el Imperio Inditex.

¿Otro día de la semana?

Recordar al señor Sánchez en Davos, donde ha intentado convencer a Samsung, Intel, Micron, Cisco... una inversión de 11.000 millones y ha recibido como respuesta NO, prefieren Alemania y en esto se nos fue un PERTE de 11000 millones de euros.

No recuerdo si aún tenía puestas las gafas de sol, esas que utiliza para tener cierto parecido con el difunto presidente Kennedy. Cuando ¡oh suerte! Le esperan unos jubilados para practicar su deporte favorito LA PETANCA...Olvidó decir que los espontáneos, resultaban ser actores contratados para el acto y con paguita incluida.

Don Pedro terminada la mascarada de de las bolas, va a una librería de viejo en busca de “la perla oculta”

No le acusaría de jugar a la petanca y no digamos leer, si esto fuera su forma habitual de comportarse, pero D. Pedro sabe que él no es así. Es una más de su muchísimas artimañas a fin de ganar votos. Me parece de torpe narcisista la publicidad que se pretende otorgar.

Salga del coche o del Falcon y… escuche lo que la gente esperaba de usted y les ha fallado, incluso a los de su partido. Oiga las voces de casi todoa la nación.Y váyase señor Sánchez,váyase.Demustre que en un lugaar muy pequeño,le queda algo de dignidad.

Otro temita

El anteproyecto de Ley de Familias numerosas que pretenden podemitas y allegados sacar adelante por supuesto con la ayuda de Sánchez

Como todo lo que hace este desgobierno, es de prisa y aprovechando fechas “calculadas” en la cuales el ciudadano está despistado y al regresar a su vida normal se encuentra con que le han birlado el derecho dar opinión. En este caso fue Navidad y Fin de Año, pero pueden ser vacaciones…cualquier día que nos distraigamos, van y… Zasca “nos la cuelan”

Su pretensión es que el nombre de familia numerosa quede abolido por el rimbombante FAMILIAS NECESITADAS DE UN APOYO ESPECIAL EN LA CRIANZA ¡Toma ya!

Una más y son muchas, en las que el lenguaje pretende eliminar lo tradicional FAMILIA NUMEROSA, por algo indeterminado, efímero, que indica lo que el legislador desee.

Otro día y a cualquier hora.

El tremendo problema de la salud mental

Demasiadas personas, tienen,algunas no desean admitirlo, otras no lo saben, un problema mental. Sigue siendo por desgracia tema tabú. A todas la edades hemos de mantener la mente sana y controlada, de forma que podamos rendir en el trabajo, ser "normales" con los cercanos: familia, parientes, vecinos, etc. De lo contrario la menor contradicción puede hacer que salten chispas.

A los que nos dedicamos a esto, debemos tratar la enfermedad en profundidad. Los trastornos mentales pueden empezar a cualquier edad, si bien la mayoría de ellos comienzan antes de los 25 años, con mayor frecuencia en la infancia y adolescencia. Esta edad coincide con la etapa del neurodesarrollo y maduración cerebral.

El mayor problema de los trastornos psiquiátricos en ancianos radica en que suelen estar están mal identificados, no solo por el propio paciente y sus familiares sino, también, por los profesionales sanitarios, ya que los síntomas se solapan bajo las enfermedades físicas. Además, las personas mayores que sufren trastornos psiquiátricos son reacias a confesar los síntomas de su enfermedad o a acudir a las consultas del psiquiatra, debido al estigma que todavía rodea a las enfermedades mentales.

Actualmente, entre el 10 y el 15 por ciento de los ancianos sufren depresión y alrededor del 10 por ciento padecen un trastorno de ansiedad u otro problema mental. En el desarrollo de la enfermedad en la tercera edad también juega un papel importante la enfermedad física y el aislamiento social.

No es estigmatizante para quien la sufre ni para sus allegados. Despertemos de una vez... Si usted acude al generalista cuando siente un dolor de garganta, constipado etc, etc. Acuda al profesional. Este debe dedicar el tiempo necesario. Cada enfermo con la misma patología es diferente. Enseñar a gestionar las emociones es primordial.

¿Y qué decir de la violencia contra la mujer?. Desde que el SI es SISI, 259 VIOLADORES Y ASESINOS SE HAN BENEFICIADO DE LA REDUCION DE PENAS O EXCARCELACION GRACIAS A LA Ley Montero.

DEP las dos personas asesinadas en Valladoliz ellunes,madre e hija

Ante el menor maltrato físico o psíquico,llame al 016. Le atendrán, no deja huella su llamada en el móvil. NO SE CALLE.Denuncie..

Hoy lunes 23 de enero. Dª Isabel Díaz Ayuso sufre un “escrache” Una vez más la universidad Complutense se llena de bocazas.

Valiente Isabel que responde con buena cara a los insultadores, regresará cuando le parezca bien y sea invitada.

Les reescribo el discurso de agradecimiento de la ilustre persona que vocifera contra Díaz

Elisa María Lozano, mejor alumna de su promoción de Comunicación Audiovisual con un 9.28 en la Universidad Complutense de Madrid, ha pronunciado este martes un aberrante discurso al recoger su diploma -que ha afirmado que no quiere para nada y que no rompe porque es «ilegal»- en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha sido nombrada Alumna Ilustre.

«¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera!», ha clamado desde la tribuna de oradores del salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información esta alumna que ha afirmado que los «verdaderos ilustres» son sus compañeros que se han manifestado hoy en las inmediaciones de la Universidad contra Ayuso al grito de «¡asesina!», «¡terrorista!» y «¡cucaracha!».

«No quiero este premio, para nada. He sacado un 9.28, pero no sé de qué me sirve. La misma persona que ha decidido premiarme a mí es la que va a dar el premio a Ayuso», ha criticado Lozano, quien ha reivindicado que se tiene que hacer «cine políticamente» y se ha pronunciado en contra de la «titulitis». (ABC)

Esto ha sido parte de lo ocurrido la anterior semana.