La mujer de Dani Alves habla tras el escándalo de su marido: "Tengo un momento de calma dentro de la tempestad"

La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, ha utilizado su perfil en instagram para publicar un vídeo y manifestarse tras el escándolo en el que está envuelto su marido, quien está en prisión provisional sin fianza tras una presunta violación en Barcelona.

Así, la esposa del futbolista ha dado las gracias a sus seguidores por el apoyo que le están mostrando tras el envío a prisión del jugador poruna agresión sexual. "Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima...". "Quiero agradecer a todas esas personas que me están apoyando, me mandan unos mensajes preciosos, me llegan unas palabras hermosas y llenas de cariño... os estoy leyendo y me reconforta mucho", termina diciendo la modelo.