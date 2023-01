25 años de la asociación: logros y líneas de trabajo

Fue en 1998 cuando un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad de Salamanca decidió asociarse para intentar mejorar su situación laboral a corto y largo plazo. En ese momento nació Innova Salamanca, que dos años más se unió a la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y en este 2023 alcanza el cuarto de siglo. Daniel Justo Sánchez se incorporó en 2017 y este será su segundo año a los mandos de la presidencia.

¿Cuál es el balance que realizáis de estos 25 años?

"El balance, en general, de los años que lleva Innova trabajando hay que medirlo de dos maneras diferentes. En una escala más local en la que se ha avanzado en las relaciones con la USAL y se puede afirmar que hoy en día son bastante buenas, con contacto frecuente, abordando las diferentes convocatorias de contratos cada vez que salen. Y con la Junta de Castilla y León se puede hacer también un balance positivo, aunque ha costado más que a nivel local porque hay que coordinar diferentes universidades y la Junta tiene más ocupaciones que lo que es únicamente la investigación.

Por otro lado, a nivel nacional hay que destacar algunos logros en relación con los diferentes organismos e instituciones que aunque no son de Innova, son de la FJI. Son los que mucha gente tendrá en mente a al pensar en la situación de los jóvenes investigadores y cómo ha cambiado en los últimos años. Cuando Innova se funda, una persona que estaba haciendo una tesis doctoral ni siquiera tenía un contrato laboral, lo que tenía eran becas, no tenía cotización, estaba realizando un trabajo por el que tenía una ayuda y no un contrato laboral, con los problemas que eso lleva de la mano. Al mismo tiempo, también se ha avanzado en el reconocimiento de una situación, idéntica a la situación predoctoral, de todas aquellas personas que están haciendo la tesis, que ahora mismo se rigen por el estatuto del personal investigador en formación que se aprobó hace unos años y, gracias a ello, tienen unos derechos reconocidos de manera uniforme por las diferentes universidades españolas, que tienen que trabajar dentro de ese margen. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero se ha conseguido un balance que hace que la situación de los jóvenes investigadores esté mejor reconocida que hace 25 años".

¿Con cuántos socios contáis actualmente?

"Superamos los 50, aunque es verdad que al ser una asociación que trabaja a nivel local hay muchos socios que están fuera y que no pueden participar en las actividades de manera activa, aunque siguen colaborando en las reuniones en línea, en trabajos de grupos y con las cuotas".

¿Cuáles son vuestras líneas de trabajo?

"La asociación tiene diferentes comisiones que se dedican a la comunicación con diferentes organismos e instituciones o prensa; otra comisión de divulgación, que maneja todo el tema de redes sociales; y otra comisión de asuntos laborales que es la que va valorando sobre los diferentes aspectos sobre los que hay que reunirse con las instituciones, cuáles son las problemáticas actuales… Hoy en día considero que todo Innova funciona de manera muy correcta porque tenemos un flujo continuo de comunicación con las instituciones, con la FJI… Estamos en una situación de cambio profundo porque se está produciendo una reforma de la Ley de la Ciencia, una reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario… Dentro de un año y medio, esta entrevista podría ser contestada con unas respuestas totalmente diferentes. Lo que está haciendo Innova, en línea con la FJI, es ver qué aspectos de las reformas pueden ser más problemáticos para los jóvenes investigadores, los problemas técnicos, etc".